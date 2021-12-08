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行政執行署2年管收57人 催出稅費1億7千多萬
法務部行政執行署2001年1月成立迄今，執行績效達6080億6045萬3712元，正式突破6千億里程碑；行政執行署今天說，行政執行是實現正義最後一哩路，未來將繼續做讓人民有感的執行業務。
法務部長蔡清祥說，行政執行追求的不是徵起金額有多少，而是行政執行的核心價值有沒有真正做到，價值包括公義與關懷。
行政執行署表示，近來透過加強拘提、管收等最後手段，讓惡意不繳納欠款的滯欠大戶有痛感，促使履行法定義務。
經統計，2020年1月至2021年11月底止，全國共聲請拘提545件、有57位義務人經向法院聲請管收獲准，因執行管收繳納的滯欠金為1億7123萬餘元，除確保國家債權實現，也使社會大眾感受執法公平。
行政執行署說，為配合刑法沒收新制已與檢察機關辦理囑託變價案件，辦理過虛擬貨幣、挖礦機、口罩、冷氣機與各式名車等動產變價，不讓被告享受犯罪所得。
行政執行署說，2021年共辦理4次違反防疫規定裁罰案的專案執行，對違反居家檢疫及居家隔離規定限制出境151件、拘提管收2件、現場執行642次，動員1400人，有效執行率達72%。
執行署還說，於疫情期間，陸續提出超商代收案款限額全面提升、試辦個案專屬虛擬帳號、新增線上回傳繳款證明、拍賣空地及空屋360度環景相片服務，也放寬分期繳納期數的限制，讓義務人放心繳費。
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