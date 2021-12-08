調查局百萬微電影頒獎典禮 「五點零七分」奪金

調查局推出百萬微電影徵件活動，今天下午在張榮發基金會舉行頒獎典禮，共有50部作品參賽，金獎由防制假訊息分化的作品「05：07五點零七分」奪得；以面臨到抉擇難題的作品「日光」獲得銀獎；暗喻「惠臺政策」的作品「優惠？真的優惠？」獲得銅獎。

法務部長蔡清祥、調查局長王俊力、廉政署長鄭銘謙親臨會場，國防部政治作戰局、憲兵指揮部、內政部警政署、移民署也派出重量級官員與會，就連知名影評人膝關節也到場，足見國安團隊對國家安全宣導的重視。