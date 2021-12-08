調查局百萬微電影頒獎典禮 「五點零七分」奪金
調查局推出百萬微電影徵件活動，今天下午在張榮發基金會舉行頒獎典禮，共有50部作品參賽，金獎由防制假訊息分化的作品「05：07五點零七分」奪得；以面臨到抉擇難題的作品「日光」獲得銀獎；暗喻「惠臺政策」的作品「優惠？真的優惠？」獲得銅獎。
法務部長蔡清祥、調查局長王俊力、廉政署長鄭銘謙親臨會場，國防部政治作戰局、憲兵指揮部、內政部警政署、移民署也派出重量級官員與會，就連知名影評人膝關節也到場，足見國安團隊對國家安全宣導的重視。
活動現場除播放前三名得獎影片外，更邀請得獎者分享創作心境，宛如小型金馬獎頒獎典禮。調查局近年陸續拍攝「機密訊號」、「極光風暴」及「格瑞特真相」，再度推出國安微電影徵選活動，讓民眾化身編劇、導演、製片及演員，結合自身生活經驗，用影像傳達對於國家安全的想法與啟發。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言