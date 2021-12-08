快訊

新店「帽T殺手」機上畫面曝！ 警穿防護衣搭機押人回台

調查局百萬微電影頒獎典禮 「五點零七分」奪金

聯合報 / 記者張宏業／台北即時報導

調查局推出百萬微電影徵件活動，今天下午在張榮發基金會舉行頒獎典禮，共有50部作品參賽，金獎由防制假訊息分化的作品「05：07五點零七分」奪得；以面臨到抉擇難題的作品「日光」獲得銀獎；暗喻「惠臺政策」的作品「優惠？真的優惠？」獲得銅獎。

法務部長蔡清祥、調查局長王俊力、廉政署長鄭銘謙親臨會場，國防部政治作戰局、憲兵指揮部、內政部警政署、移民署也派出重量級官員與會，就連知名影評人膝關節也到場，足見國安團隊對國家安全宣導的重視。

活動現場除播放前三名得獎影片外，更邀請得獎者分享創作心境，宛如小型金馬獎頒獎典禮。調查局近年陸續拍攝「機密訊號」、「極光風暴」及「格瑞特真相」，再度推出國安微電影徵選活動，讓民眾化身編劇、導演、製片及演員，結合自身生活經驗，用影像傳達對於國家安全的想法與啟發。

調查局舉辦百萬微電影頒獎典禮。圖／調查局提供
調查局舉辦百萬微電影頒獎典禮。圖／調查局提供

微電影 國安

相關新聞

這停車場也有科技執法！ 駕駛下車亂丟垃圾罰1200元

臺東縣環保局日前在太平溪路堤，共構東49-1線道路「新生北路停車場」，架設科技執法縮時攝影機，取締任意丟棄垃圾行為，僅架...

行政執行署2年管收57人 催出稅費1億7千多萬

法務部行政執行署2001年1月成立迄今，執行績效達6080億6045萬3712元，正式突破6千億里程碑；行政執行署今天說...

誣賴加錯油持打火機威嚇加油工 遭依公共危險罪起訴

有多項前科的南投縣蘇姓男子日前到嘉義縣梅山鄉加油站加油，涉嫌向加油工聲稱要加98汽油，等加滿油後涉嫌拿高爾夫球桿下車指責...

文曄科技併購案 宣昶總經理小三偷聽名牌買股被訴

文曄科技併購宣昶公司內線交易案，台北地檢署調查發現，時任宣昶總經理劉憲於談判過程中，因講公務電話提到「公司可能會合併」，...

非法長照中心火警3人無法自救死亡 負責人和解換緩刑

台北市內湖區康寧路一間未立案的安養中心，去年9月釀火警燒死3人，負責人丁臻珠遭依過失致死罪起訴。士林地方法院今宣判，丁犯...

討債出怪招？ 深夜破窗扔整包活蟋蟀 屋主一開嚇壞

台北市義警中隊日前餐會才傳出遭「潑蟑螂」引起社會矚目，桃園市年初竟也有「丟整包蟋蟀」案，羅姓男子不滿宋姓友人欠債，深夜跑...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。