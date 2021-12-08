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這停車場也有科技執法！ 駕駛下車亂丟垃圾罰1200元
臺東縣環保局日前在太平溪路堤，共構東49-1線道路「新生北路停車場」，架設科技執法縮時攝影機，取締任意丟棄垃圾行為，僅架設20天已查獲8件棄置菸蒂、垃圾行為人，將依廢棄物清理法處1200至6000元罰鍰。
台東縣環保局表示，太平溪路堤共構的東49-1線道路自去年1月開通，路旁「新生北路停車場」，提供用路人作短暫休息，但經常發現停車場周邊遭人隨意丟棄垃圾、菸蒂，造成環境髒亂。
台東縣環保局環境稽查科長林士銘表示，原本清潔人員看見該處有垃圾，就立即協助清除，沒想到部分民眾，居然直接開車載垃圾棄置到該處草皮，清潔人員勸阻，還反駁「反正你們會清理，就一起清啊！」
林士銘直言，停車場長期被棄置垃圾，地方居民和往來遊客可能以為「可以丟垃圾」，道路管理單位疲於清潔維護，髒亂不斷發生，因此協調環保局加強環境執法，今年9月下旬開始透過縮時攝影科技執法。
他說，縮時攝影影片中可明顯發現，有遊客將車上飲料罐、垃圾包成一包，直接放在草皮，環保局全程錄影從車號追人，8件棄置菸蒂和小包垃圾行為人，將依廢棄物清理法處1200元罰鍰，若拋棄垃圾多還會加重處罰。
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