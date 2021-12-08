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非法長照中心火警3人無法自救死亡 負責人和解換緩刑
台北市內湖區康寧路一間未立案的安養中心，去年9月釀火警燒死3人，負責人丁臻珠遭依過失致死罪起訴。士林地方法院今宣判，丁犯過失致死罪，判處8月徒刑，緩刑3年，依和解條件賠償死者家屬80萬元。可上訴。
丁女在2019年向不知情的曹姓房東租屋，設立老人安養長期照護中心，依契約照顧59歲劉姓男子、70歲莊姓老翁、69歲陳姓老翁，不料去年9月22日下午1時許，丁女明知老人們均無法自己出門、無能力自救，卻放下3人關起電動鐵捲門，與住在安養中心的丈夫外出辦事。
不料，劉、陳2人不明原因拿打火機，點燃丁女丈夫的床鋪，火勢在屋內延燒半小時，莊、劉一氧化碳中毒、大面積灼傷死亡，陳也因全身大面積灼傷，呼吸衰竭死亡。
丁女照顧3人多年，未取得北市府許可，租屋經營長照機構，向3人收取1萬4000元至2萬3000元的照護費，明知3人中有人抽菸、有人曾放火燒棉被、脾氣不好等情事，丁卻將3人留在屋內，涉犯過失致死罪。事發後，丁女態度良好，與死者家屬談和解，其中1人以80萬元和解，並分期賠償，還有家屬不願意和解。士林地院依照過失致死罪嫌判處8月徒刑，緩刑３年，並支付賠償金。可上訴。
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