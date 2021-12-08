非法長照中心火警3人無法自救死亡 負責人和解換緩刑

台北市內湖區康寧路一間未立案的安養中心，去年9月釀火警燒死3人，負責人丁臻珠遭依過失致死罪起訴。士林地方法院今宣判，丁犯過失致死罪，判處8月徒刑，緩刑3年，依和解條件賠償死者家屬80萬元。可上訴。

丁女在2019年向不知情的曹姓房東租屋，設立老人安養長期照護中心，依契約照顧59歲劉姓男子、70歲莊姓老翁、69歲陳姓老翁，不料去年9月22日下午1時許，丁女明知老人們均無法自己出門、無能力自救，卻放下3人關起電動鐵捲門，與住在安養中心的丈夫外出辦事。

不料，劉、陳2人不明原因拿打火機，點燃丁女丈夫的床鋪，火勢在屋內延燒半小時，莊、劉一氧化碳中毒、大面積灼傷死亡，陳也因全身大面積灼傷，呼吸衰竭死亡。