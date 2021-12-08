文曄科技併購案 宣昶總經理小三偷聽名牌買股被訴

台北地檢署調查發現，時任宣昶總經理劉憲於談判過程中，因講公務電話提到「公司可能會合併」，在旁的小三魏妘蓁聽到後決定買入近百張宣昶股票，獲利66萬多元。情境示意圖。圖／Ingimage

文曄科技併購宣昶公司內線交易案，台北地檢署調查發現，時任宣昶總經理劉憲於談判過程中，因講公務電話提到「公司可能會合併」，在旁的小三魏妘蓁聽到後決定買入近百張宣昶股票，獲利66萬多元，劉憲坦承婚外情，魏妘蓁供稱是自己用父親遺產買股，檢方今依內線交易罪起訴魏女，劉男獲不起訴。

同案被告宣昶董事孔繁仁等12人，曾因被懷疑內線交易遭約談，但查無內部人透露併購案的具體事證，全都獲不起訴。

文曄科技2017年4月6日與和宣昶各自發布重大訊息，2公司將合併，宣昶成為文曄百分之百持股的子公司，總計18.97億元的股份轉換對價，溢價達4成，宣昶股價因此狂飆漲停多日，當時有多組內部人馬提前進場買股，涉內線交易。

檢調懷疑當時的宣昶總經理劉憲，疑在併購洽談過程中，透過魏妘蓁買進自家股票，劉憲到案承認魏妘蓁是他婚前女友、婚後持續交往的對象，他也的確陸續匯了上百萬元給魏妘蓁，過年紅包就有幾十萬，但這些都是生活費，沒有提供內線消息。

魏妘蓁稱，劉憲曾帶著併購相關資料到她家時，因和別人講電話時提到「宣昶公司有可能會合併」、「可以合併」，她覺得有利可圖，就用父親留下的現金遺產去買了近百張宣昶，等重大訊息公佈後，陸續賣出賺取價差，魏女並主動繳回不法所得66萬4400元，展現自白犯罪的誠意。

另外，宣昶獨立董事戴盛世在家中招待小舅子張文傑時，提到獨董任期結束就不再續任，「宣昶要被其他公司併購」、「併購價格大概是20幾元」，張文傑因此靠著姊夫的內線消息，賺到10萬餘元。

檢方認為，雖然劉憲、戴盛世可能不小心提到併購案，但查無2人知道親友買賣股票事證，因此對2人處分不起訴。