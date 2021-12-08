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討債出怪招？ 深夜破窗扔整包活蟋蟀 屋主一開嚇壞

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

台北市義警中隊日前餐會才傳出遭「潑蟑螂」引起社會矚目，桃園市年初竟也有「丟整包蟋蟀」案，羅姓男子不滿宋姓友人欠債，深夜跑到他母親家破窗，還仍了一包東西進客廳，宋母一開驚覺內含大量蟋蟀受驚；法院以羅犯毀損、恐嚇，因想像競合從重依毀損判他4月徒刑，可上訴。

檢警調查，羅男今年1月23日凌晨3點多，開車和身分不詳的3名同夥到宋男母親中壢住家，由羅拿球棒打碎1樓客廳窗戶玻璃， 並將1包透明塑膠袋包裹，內含大量蟋蟀的包裹丟進去，造成宋母及其同住家人感到心生畏懼。

檢方訊時，羅坦承有拿球棒敲碎玻璃，主觀上知道會造成對方恐懼；宋母也證稱，當天發現門窗被破壞，發現客廳沙發上有不詳人士從外往內丟的1包東西，打開發現裡面充滿大量蟋蟀，覺得生命、身體、財產遭恐嚇。

檢方也發現，附近監視器也拍下羅的車牌，認為他同時涉犯毀損、恐嚇，因兩罪想像競合，偵結從重依毀損罪嫌起訴他。

法院審酌，羅男僅因債務糾紛，不思正當管道解決，恣意破窗丟整包蟋蟀，造成宋母心生畏懼且受有財產損害，所為實屬不該，考量他犯後坦承等，依共同犯毀損他人物品罪，處有期徒刑4月，得易科罰金。

羅男丟整包蟋蟀到別人家恐嚇。記者曾健祐／翻攝
羅男丟整包蟋蟀到別人家恐嚇。記者曾健祐／翻攝

恐嚇 桃園 監視器

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