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與國中少年性交 狼師判7月徒刑

聯合報 / 記者李宗祐／嘉義即時報導

於嘉義縣某國中擔任國樂社團的一名男老師，涉嫌與其指導的國中少年發生4次性交，直到少年母親發現兒子手機內有與男師不尋常對話且有雙方裸露下體不雅畫面，驚覺兒子已和老師發生不正常關係憤而報警；法官審酌男師坦承犯行、態度良好，也已達成調解賠償完畢，與未成年性交共4罪，各處有期徒刑4月，應執行有期徒刑7月，緩刑2年，緩刑期間付保護管束。

這名男師因擔任學校國樂社團二胡老師暨指揮，在少年國一加入社團時就認識；男師對於性向及性事猶懵懂稚嫩，尚無成熟之性自主及判斷能力的少年，竟基於為性交之犯意，在未違反少年意願下，於去年9月17日、9月19日、10月4日及10月9日，分別在視聽教室、小客車內，以生殖器、手指、肛門等進行口交等性交行為；嗣少年的母親偶然間發現兒子手機中有留存與男師討論性交感受心得及互傳自拍生殖器、射精等特寫照片，驚覺有異而報警。

法官衡酌被告坦承犯行、態度良好，與對方達成調解，並依調解內容賠償完畢，被告碩士畢業、目前無業、未婚無子女，與父親同住，母親已過世，及其犯罪動機、手段及目的等一切情狀，其共4罪各量處有期徒刑4月，應執行有期徒刑7月，不得易科罰金，緩刑2年，緩刑期間付保護管束。可以上訴。

涉嫌與未成年少年發生性關係，男師被判刑。記者李宗祐／攝影
涉嫌與未成年少年發生性關係，男師被判刑。記者李宗祐／攝影

國樂 未成年

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