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月薪10萬女業務不滿被解雇 打官司槓上台灣IBM贏了！

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

在台灣國際商業機器股份公司（IBM）擔任銷售業務的楊姓女子，被公司以業務變更、組織變化為由解雇，她不服提確認僱傭關係存在訴訟，台北地方法院認為IBM未盡安置業務，也沒有提供訓練或協助，判楊女勝訴，IBM應讓楊女復職，並按月給付10萬元薪水，可上訴。

楊女提告主張，她2004年任職於台灣IBM公司，起出擔任軟體銷售業務，之後轉任硬體銷售業務，月薪10萬餘元；她在職期間勤奮積極、表現優異，業績也屢屢達標，為公司創造極大利益。

未料，公司去年寄發內部電子郵件，向她表示因為業務模式和組織變化，「您的職位已被取消」，也找不到適合的職位，將啟動離職程序並支付資遣費等；雙方勞資爭議調解也不成立，楊女認為公司解雇不合法，提告請求確認僱傭關係存在。

台灣IBM反駁，公司是依據IBM集團全球業務團隊組織重整，進行大規模業務整併，楊女負責的銷售業務全面轉由外部經銷夥伴負責，符合勞基法業務性質變更的事由。

台灣IBM指出，去年7月底通知楊女後，花3個月為楊女尋找公司內部是否有適合的職務加以安置，但當時沒有適合楊女第7職等的職缺，也替楊女安排4次較高職等職缺的面試，但楊女皆無法勝任，因此在10月底通知解雇楊女，認為沒有違反法律規定。

台北地院認為，台灣IBM將楊女業務交由外部負責，確實符合業務性質變更，但公司應先盡安置勞工義務，必須無處可安置時，才可資遣；台灣IBM資遣楊女前後，內網、官網都有多數職缺，但未優先考慮安置楊女，反而錄取新進人員。

另台灣IBM未主動提供棏女調職相關訓練、輔導，資遣時未提供實質訓練或協助，也沒有舉證楊女經相當時間的教育、考核後仍不適任相關職缺，就片面認定楊女缺乏所需工作技能，難認善盡雇主安置義務，判雙方僱傭關係存在。

IBM。路透
IBM。路透

資遣 薪水 IBM

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