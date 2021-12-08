台中外包工程擋土牆倒塌釀1死 水保局：停工接受檢查

台中市新社區新社花海華豐街停車場上午10時許發生工安意外，由農委會水保局發包的白冷圳大地裝置藝術工程擋土牆，因不明原因倒塌，一名工人遭壓住不幸往生；水保局表示，此工程立刻停工接受勞檢、安全檢查，同時，水保局目前發包的所有工程，進行全面巡查。

水保局副局長林長立表示，由於逼近年底，各外包工程都在趕工中，這擋土牆工程也剛灌好漿，卻不明原因倒塌，因此身為業者的水保局，要求工程全面暫停，接受勞檢、安檢等檢查，同時，水保局台中分局也派員到罹難工人家中慰問，並給家屬予必要協助。