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台中外包工程擋土牆倒塌釀1死 水保局：停工接受檢查

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導

台中市新社區新社花海華豐街停車場上午10時許發生工安意外，由農委會水保局發包的白冷圳大地裝置藝術工程擋土牆，因不明原因倒塌，一名工人遭壓住不幸往生；水保局表示，此工程立刻停工接受勞檢、安全檢查，同時，水保局目前發包的所有工程，進行全面巡查。

水保局副局長林長立表示，由於逼近年底，各外包工程都在趕工中，這擋土牆工程也剛灌好漿，卻不明原因倒塌，因此身為業者的水保局，要求工程全面暫停，接受勞檢、安檢等檢查，同時，水保局台中分局也派員到罹難工人家中慰問，並給家屬予必要協助。

林長立表示，水保局目前還有多項工程在各地仍進行當中，要求全面進行巡檢；至於罹難工人可獲得的賠償金，將依照當初與外包廠商訂定的合約進行，必要時，水保局也會協助家屬向包商求償。

台中市新社區新社花海施作苗圃擋土牆工程時，1名50歲男員工遭擋土牆壓住，已無生命徵象，救護車送醫急救中。圖／讀者提供
台中市新社區新社花海施作苗圃擋土牆工程時，1名50歲男員工遭擋土牆壓住，已無生命徵象，救護車送醫急救中。圖／讀者提供

水保局 工安 新社花海

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