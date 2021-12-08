文曄併宣昶內線交易案 北檢起訴2名親友

股票上市公司文曄科技於106年4月間宣布併購宣昶公司，檢調獲報，有內部人員涉嫌內線交易，北檢偵辦後，今天依違反證交法起訴2名宣昶董事的親友，其餘12名被告均不起訴處分。

IC通路商文曄科技與宣昶於民國106年4月間分別召開董事會，決議依據企業併購法相關規定進行股份轉換，由文曄支付現金對價每股新台幣27元，總計18.97億元取得宣昶全數已發行之股份。

檢調接獲線報，指兩家公司內部人員在併購消息宣布前，涉嫌透過親友購買股票，待消息公告後出脫獲利，涉嫌違反證券交易法內線交易等罪。台北地檢署2度指揮調查局台北市調處大規模搜索、約談，並將宣昶、文曄多名高層及親友列為被告。

檢方查出，時任宣昶董事兼總經理的劉姓男子於106年2月間到桃園市蘆竹區魏姓女友住處，魏女聽到劉男與他人講電話時提到「宣昶公司有可能會合併」等語，並看到劉男所攜帶的併購相關資料後，下單購買宣昶股票，並在重大訊息公開後賣出，獲利66萬餘元。

另外，時任宣昶獨立董事的戴姓男子於106年4月間與到家裡拜訪的張姓小舅子聊天時，談到自己擔任宣昶獨董任期結束後將不再續任，「宣昶公司要被其他公司併購」等語。張男得知後下單購股並於重大消息公開後賣出，獲利10萬餘元。

北檢今天依違反證券交易法起訴魏女及張男。至於劉男、戴男、宣昶孔姓董事等12名被告，檢方查無不法證據，予不起訴處分。