高雄工業區廠房淪詐騙機房 檢調破門搜索逮10多人

蔡姓男子今年10月租下高雄市大寮區一間工業廠房，在外招攬10多名成員後，在廠房內架起電信機房，專騙大陸民眾，桃園市調查處等單位接獲情資展開追查，昨晚發動搜索，扣回約500餘萬現金、電腦、話務設備等，另帶回10多名正進行詐騙的話務人員等，目前相關人等仍在偵詢中。

辦案人員掌握，蔡嫌10月底租下這間閒置廠房，由於廠房四周都是農田，便於集團掌握外圍狀況；蔡嫌租下廠房後，隨即在外招攬集團成員入住廠房，平常生活起居、飲食等都由蔡嫌在外採購，為避免內部狀況遭人窺探，門窗幾乎緊閉，與一般工業區人車出入頻繁相比，這間機房出入顯得單純。

據了解，蔡嫌集團採常見的電話詐騙方式鎖定大陸民眾，成員先是佯稱被害人帳戶遭到冒用涉入多種刑案，再假冒公安、檢察官等角色接續通話，稱帳戶遭到監管，需要將金額轉至指定帳戶接受「保管」，只是所謂的保管帳戶，就是集團所有的人頭戶，等被害人將現金轉入指定帳戶後，再指派旗下車手前往領款。