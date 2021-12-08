海巡詐領40萬元線民費涉貪 法院偽造文書判決8人緩刑

淡水海巡隊詐領40多萬元刑事辦案費案，第三偵緝組主任、組員等9人，涉嫌從2009年詐領「線民費」後用來友軍單位餐敘，買茶葉、洋酒送共辦警察，甚至還把費用從進帳戶當成小金庫，遭依貪汙、偽造文書罪嫌起訴。士林地方法院今宣判，葉等8人共犯使公務員登載不實文書罪，遭判處6月至1年8月徒刑，均獲緩刑，其中陳男無罪。

檢方起訴指出，偵緝隊小隊長翁保守等人，自2009年1月起，和台北市刑警大隊等友軍單位共辦案件後，買茶葉送禮，還餐敘喝酒，並向店家拿空白免用統一發票收據，用來核銷。

從2009年至2017年間，組員廖信凱與後續接手承辦核銷業務的組員，長期都用相同手法請公款，謊稱情資是來自線民，時任主任葉振盛知情卻核章，線民辦案費用來當作偵緝組公積金，宛如像小金庫，支付和警察的餐敘、買茶買酒，累積下的經費超過40萬元。

全案今上午宣判，審判長說明判決理由，本件檢察官起訴貪汙治罪條例違背職務詐欺取財罪嫌，本院審理後認為，依照當時辦案經費規定，不能實際反映需求，部分費用無法合法的核銷，日積月累下，被告等人花到私人費用，認定客觀上沒有不法所有詐欺取財之意圖，但申請辦案經費「不允洽」確實不符合規定。

審判長指出，檢察官起訴時即有起訴偽造文書罪嫌，審理後認定，被告等人申請經費有所不實，且大部分人均自白犯罪，以此罪名判決。