法官涉受招待買春還多1537萬元財產 轉當律師遭律懲會停職

士林地方法院民事庭前法官陳梅欽，2個月應酬18次並浮報加班，涉嫌詐領6千多元加班費及14小時補休，遭彈劾，職務法庭2019年6月判免除法官職務，轉任法官以外之其他職務。但士林地檢署也將陳移付律師懲戒委員會，律懲會認為他違反律師法，決議陳應停止執行職務。

陳梅欽（59歲）在司法院政風人員調查時承認參加宴飲，但解釋「都是同學、親戚、朋友。」他已於2018年8月3日辭職。監察院彈劾主因是陳多次不實申報加班，且在2012年9月11日下班宴請部屬餐敘席間，對女部屬言語騷擾，而且還有當場解開衣扣顯露胸肌、勸部屬喝酒、打通關等冒犯舉止。

當時有2人被灌醉，其中一人因不勝酒力而大吐，另他口頭騷擾2名女職員，兩女日後在職場上感到很有壓力。監院認為陳對「利用權勢關係」的區辨意識不明，法官地位備受尊重，這樣的舉止顯然不當，有損法官尊嚴、形象。

陳梅欽曾就讀陸軍官校二年制專科班，服役8年半退伍，考上輔大法律系，是司法官訓練所33期結業。2005年時，陳梅欽被檢舉性侵兩名女網友，但司法院調查，陳以結婚為由，和兩名女網友發生親密關係，還涉嫌對一名只見面兩次的女網友襲胸，在「男蟲黑名單」網站上被討論，不過沒有女網友指控遭侵害，陳也刪除電腦資料，無法確定是情投意合還是性侵。

之後，陳梅欽就遭列管，但頻繁應酬的風聲仍時有所聞，司法院陸續接獲檢舉。政風人員經長期蒐證，發現陳晚上常外出應酬卻報「加班」或「補休」。據指出，2017年12月、2018年1月，他被拍到18場應酬，涉浮報22小時加班，領到8小時共6千多元加班費及14小時補休。

而士林地檢署移付律懲會的理由是，陳梅欽在擔任士院民庭法官期間，在下班後前往居酒屋等餐廳飲宴，卻虛報加班詐領加班費，涉刑法詐欺取財罪，且陳在2012至2016年間審理案件期間，多次遭檢舉接受律師招待買春、收受賄絡等情。廉政署立案調查，調閱、彙整陳和妻子的帳戶，發現這段期間有1537萬元不明現金匯入帳戶，陳沒誠實說明，且與擔任法官的俸給不相當，涉犯財產來源不明罪。

陳抗辯他涉犯的罪法定刑為5年以下有期徒刑，與律師法不能請領律師證書的要件不一樣，且他「誤報」加班費已經職務法庭認無不法意圖，而他的財產包括收入、2013年的母親奠儀、志願役退伍的優惠利息、出租天母房屋的收入等。