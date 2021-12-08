採購案涉洩密廠商 北市中山堂前主任緩起訴2年

台北市文化局中山堂管理所前主任黃國琴，被控於108年間辦理採購案時洩漏評選委員名單給廠商，另將公務悠遊卡用於私人上下班，涉犯洩密、詐欺等罪。北檢予緩起訴2年處分。

檢方指出，黃國琴於民國108年1月間辦理「108年國語課本與兒童文學特展勞務採購案」時，在採購案資格標開標後，得知「中華民國兒童文學學會」未提出完整投標文件而無法取得資格，於評選會議召開前打電話給兒童文學學會游姓理事長，告知莊姓男子是評選委員。不過，兒童文學學會最後仍然沒有得標。

台北地檢署表示，黃國琴涉嫌於105年1月至109年7月間，將2張公務悠遊卡用於私人上下班通勤使用，並於自行加值公務悠遊卡時，將收據交由不知情的中山堂總務、會計人員申請核銷，總計獲利新台幣1146元。

台北地檢署偵辦後，認定黃男涉犯刑法洩漏國防以外機密、詐欺取財、使公務員登載不實等罪，考慮黃男未收受私人利益，也未造成特定廠商得標，詐欺部分所得不高，且黃男犯後坦承犯行、有悔意，將他緩起訴處分，期間2年，並向公庫支付15萬元。