換臉惹刑案纏身！小玉的豪華賓士休旅車將被執行署拍賣

網紅「小玉」因利用Deepfake（深偽）換臉技術製作色情影片販售，被新北地檢署調查，其被扣押的賓士休旅車將由行政執行署新北分署以拍賣方式變價，新北分署歡迎民眾踴躍競標。

本名朱玉宸的網紅「小玉」去年七月起成立「台灣網紅挖面」推特粉絲團，後改名「台灣網紅影片合成」，招募網友加入「亞洲only」Telegram群組，待網友匯款指定帳戶，私訊傳網路雲端連結提供將色情片主角換成網紅、藝人甚至政治人物的影片，涉嫌觸犯刑法妨害風化等罪。

新北地檢署今年10月指揮刑事局行動，在偵查中扣押「小玉」以犯罪所得購買的賓士休旅車1部，囑託新北分署以拍賣方式變價。

新北分署指出，「小玉」的賓士休旅車型號為GLC 300 4MATIC COUPE，2016年11月出廠，車身白色，儀表板里程數顯示為6萬267公里，以肉眼檢視車輛外觀，無毀損情形，左側前後車門加裝氛圍燈，車內乾淨整潔，「小玉」還自費22萬元加裝自駕系統，車況良好，無設定動產擔保，但尚欠罰鍰300元。