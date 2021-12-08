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換臉惹刑案纏身！小玉的豪華賓士休旅車將被執行署拍賣

聯合報 / 記者柯毓庭／新北即時報導

網紅小玉」因利用Deepfake（深偽）換臉技術製作色情影片販售，被新北地檢署調查，其被扣押的賓士休旅車將由行政執行署新北分署以拍賣方式變價，新北分署歡迎民眾踴躍競標。

本名朱玉宸的網紅「小玉」去年七月起成立「台灣網紅挖面」推特粉絲團，後改名「台灣網紅影片合成」，招募網友加入「亞洲only」Telegram群組，待網友匯款指定帳戶，私訊傳網路雲端連結提供將色情片主角換成網紅、藝人甚至政治人物的影片，涉嫌觸犯刑法妨害風化等罪。

新北地檢署今年10月指揮刑事局行動，在偵查中扣押「小玉」以犯罪所得購買的賓士休旅車1部，囑託新北分署以拍賣方式變價。

新北分署指出，「小玉」的賓士休旅車型號為GLC 300 4MATIC COUPE，2016年11月出廠，車身白色，儀表板里程數顯示為6萬267公里，以肉眼檢視車輛外觀，無毀損情形，左側前後車門加裝氛圍燈，車內乾淨整潔，「小玉」還自費22萬元加裝自駕系統，車況良好，無設定動產擔保，但尚欠罰鍰300元。

新北分署指出，本次拍賣定有底價，但底價不公開，競標無需預繳保證金，由出價達到底價，且最高價者得標。拍定人應當場以現金或信用卡刷卡繳足價金及鑑價費3500元，再由新北分署當場點交車輛，另於過戶時繳清罰鍰，歡迎有興趣參與競標民眾上新北分署官網(https://www.pcy.moj.gov.tw/)，拍賣議員將全程以臉書直播。

網紅「小玉」朱玉宸因販售換臉不雅片惹官司纏身，豪華賓士休旅車慘遭行政執行署新北分署拍賣。圖／新北分署提供
網紅「小玉」朱玉宸因販售換臉不雅片惹官司纏身，豪華賓士休旅車慘遭行政執行署新北分署拍賣。圖／新北分署提供
拍賣車輛外觀無損，定有拍賣底價但不公開。圖／新北分署提供
拍賣車輛外觀無損，定有拍賣底價但不公開。圖／新北分署提供
休旅車內裝潢豪華，「小玉」還多花22萬元安裝自駕系統。圖／新北分署提供
休旅車內裝潢豪華，「小玉」還多花22萬元安裝自駕系統。圖／新北分署提供

網紅 小玉

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