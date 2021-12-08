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法官收賄買春體制內外「容他不得」 連律師也幹不了
士林地方法院前法官陳梅欽收賄、接受招待買春，廉政署查出，他有上千萬元財產來源不明，又謊報加班費，陳被起訴，案由法院審理中；陳出事後轉任律師，遭移送懲戒，律師懲戒委員會決議陳停止執行律師職務。可覆審。
陳梅欽風波不斷，司法體制內外都「容他不得」。他涉及貪汙前經司法院召開人事審議委員會移送監察院，之後陳梅欽被彈劾，司法院職務法庭也判決陳梅欽免除法官職務，但可以轉任法官以外的職務。
此外，陳梅欽在任職法官時，以無摺存款、現金存款將不明的金錢存入自己或妻子的帳戶，法官評鑑委員會調查也認定陳的行為不檢，移送懲戒法院審理，還建議予以撤職處分等。
移付律懲資料指出，2018年時，現年58歲的陳梅欽在士林地院民事庭任法官，有6次下班後前往與友人聚餐，卻虛報加班費，犯公務員詐欺取財罪，他又多次被檢舉接受律師招待買春、收受賄賂等。
廉政署查察官箴，清查陳梅欽妻子帳戶的金流，發現陳在法官7年職務期間，有1537萬200元的不明資金存他或他妻子的帳戶，與陳法官的俸給顯不相當，犯貪汙財產來源不明罪。
律師懲戒委員會審酌陳梅欽不實申報、請領加班費，損及司法人員應自律規範，對於律師與委任人之間的信賴關係，致難以確保，有必要將陳停職，開會議決停止陳梅欽執行律師職務。
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