快訊

新店「帽T殺手」機上畫面曝！ 警穿防護衣搭機押人回台

聽新聞
test
0:00 / 0:00

法官收賄買春體制內外「容他不得」 連律師也幹不了

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

士林地方法院前法官陳梅欽收賄、接受招待買春，廉政署查出，他有上千萬元財產來源不明，又謊報加班費，陳被起訴，案由法院審理中；陳出事後轉任律師，遭移送懲戒，律師懲戒委員會決議陳停止執行律師職務。可覆審。

陳梅欽風波不斷，司法體制內外都「容他不得」。他涉及貪汙前經司法院召開人事審議委員會移送監察院，之後陳梅欽被彈劾，司法院職務法庭也判決陳梅欽免除法官職務，但可以轉任法官以外的職務。

此外，陳梅欽在任職法官時，以無摺存款、現金存款將不明的金錢存入自己或妻子的帳戶，法官評鑑委員會調查也認定陳的行為不檢，移送懲戒法院審理，還建議予以撤職處分等。

移付律懲資料指出，2018年時，現年58歲的陳梅欽在士林地院民事庭任法官，有6次下班後前往與友人聚餐，卻虛報加班費，犯公務員詐欺取財罪，他又多次被檢舉接受律師招待買春、收受賄賂等。

廉政署查察官箴，清查陳梅欽妻子帳戶的金流，發現陳在法官7年職務期間，有1537萬200元的不明資金存他或他妻子的帳戶，與陳法官的俸給顯不相當，犯貪汙財產來源不明罪。

律師懲戒委員會審酌陳梅欽不實申報、請領加班費，損及司法人員應自律規範，對於律師與委任人之間的信賴關係，致難以確保，有必要將陳停職，開會議決停止陳梅欽執行律師職務。

士林地方院院民事庭前法官陳梅欽。圖／聯合報系資料照片
士林地方院院民事庭前法官陳梅欽。圖／聯合報系資料照片

律師 加班費 司法院

延伸閱讀

影／前法官涉貪 哀求快快審理別再拖：全家靠我一個

疑勾結地下匯兌業者收賄洩密 北刑大經濟組長50萬交保

北市刑大突遭檢調搜索 組長涉貪汙被爆「上茶室喝花酒」

前法官陳梅欽逾千萬財產來源不明 法評會建議撤職

相關新聞

這停車場也有科技執法！ 駕駛下車亂丟垃圾罰1200元

臺東縣環保局日前在太平溪路堤，共構東49-1線道路「新生北路停車場」，架設科技執法縮時攝影機，取締任意丟棄垃圾行為，僅架...

行政執行署2年管收57人 催出稅費1億7千多萬

法務部行政執行署2001年1月成立迄今，執行績效達6080億6045萬3712元，正式突破6千億里程碑；行政執行署今天說...

誣賴加錯油持打火機威嚇加油工 遭依公共危險罪起訴

有多項前科的南投縣蘇姓男子日前到嘉義縣梅山鄉加油站加油，涉嫌向加油工聲稱要加98汽油，等加滿油後涉嫌拿高爾夫球桿下車指責...

文曄科技併購案 宣昶總經理小三偷聽名牌買股被訴

文曄科技併購宣昶公司內線交易案，台北地檢署調查發現，時任宣昶總經理劉憲於談判過程中，因講公務電話提到「公司可能會合併」，...

非法長照中心火警3人無法自救死亡 負責人和解換緩刑

台北市內湖區康寧路一間未立案的安養中心，去年9月釀火警燒死3人，負責人丁臻珠遭依過失致死罪起訴。士林地方法院今宣判，丁犯...

討債出怪招？ 深夜破窗扔整包活蟋蟀 屋主一開嚇壞

台北市義警中隊日前餐會才傳出遭「潑蟑螂」引起社會矚目，桃園市年初竟也有「丟整包蟋蟀」案，羅姓男子不滿宋姓友人欠債，深夜跑...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。