執行署年終拍賣2億多 黑「瑪莎拉蒂」188萬賣出

法務部行政執行署所屬各分署今天舉辦「全國123聯合拍賣」，總拍定金額達2億5195萬元，持續為國庫追欠款。

不動產拍定金額總計2億4631萬元，金額最高的是台北分署趙姓義務人的新北市新店區土地，其次是屏東分署拍賣屏東科技產業園區2千坪廠房，另有新北分署拍賣位於新北市三峽區礁溪段及正義段土地共4筆，由移送機關以3980萬元承受。

行政執行署說，新北分署拍賣新北市新莊區天泉二街5樓公寓，拍定金額711萬元，高雄分署拍賣高雄市苓雅區林德官段土地共3筆，拍定金額406萬元。

動產拍賣最受囑目、也是拍定金額最高的，是台中地檢署囑託台中分署拍賣的黑色MASERATI汽車，拍定金額188萬元。

台南分署拍賣彎管機、沖床機、噴砂機及機器手臂等機械設備，以80萬元拍定，新北分署拍賣的中華3.49噸柴油自用小貨車，則以55萬元拍定。

其他拍定動產包含洋酒、定位手錶、7吋平板、股票、銀飾、手工波蘭陶、米酒頭、玩具、手機配件、原木傢俱、雞血原石印章、辦公室事務機。