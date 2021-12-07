屏縣議會前祕書長吳松薰 詐領修車費判刑1年緩刑3年

屏東縣議會前祕書長吳松薰2019年代理屏東縣議會秘書長期間，被控以議會祕書長專用公務車保養維修費公款，用以支付自家車輛維修費用，共詐取7萬4900元，屏東地院今天審理終結，依貪汙等罪判處有期徒刑1年、得易科罰金，緩刑3年，並向公庫支付15萬元及接受法治教育課程2場次。可上訴。

調查員出身的吳松薰，曾任職屏東縣議會議事組長，離開議會多年後，再次回聘擔任祕書長，65歲屆齡退休後，又以臨時員身分擔任祕書長一職，案件爆發後離職。

吳松薰2019年代理屏東縣議會秘書長期間，被控詐取縣議會秘書長專用公務車的保養維修費公款，用來支付他及其配偶所有2部自小客車維修保養費用；鄭姓保養廠負責人配合開立不實單據及保養項目，協助吳共詐得7萬4900元公款，屏東地檢署依貪汙罪嫌起訴，由於2人都已繳回全部犯罪所得且犯後態度良好等，檢察官建請法院從輕量刑，以啟自新。

屏東地方法院今天判決吳松薰有期徒刑1年，如易科罰金以1000元折算1日，緩刑3年，緩刑期間交付保護管束，並應向公庫支付15萬元及接受法治教育課程2場；鄭姓保修養廠商判處有期徒刑9個月，緩刑3年，緩刑期間交付保護管束，並接受法治教育課程2場。