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屏縣議會前祕書長吳松薰 詐領修車費判刑1年緩刑3年

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導

屏東縣議會前祕書長吳松薰2019年代理屏東縣議會秘書長期間，被控以議會祕書長專用公務車保養維修費公款，用以支付自家車輛維修費用，共詐取7萬4900元，屏東地院今天審理終結，依貪汙等罪判處有期徒刑1年、得易科罰金，緩刑3年，並向公庫支付15萬元及接受法治教育課程2場次。可上訴。

調查員出身的吳松薰，曾任職屏東縣議會議事組長，離開議會多年後，再次回聘擔任祕書長，65歲屆齡退休後，又以臨時員身分擔任祕書長一職，案件爆發後離職。

吳松薰2019年代理屏東縣議會秘書長期間，被控詐取縣議會秘書長專用公務車的保養維修費公款，用來支付他及其配偶所有2部自小客車維修保養費用；鄭姓保養廠負責人配合開立不實單據及保養項目，協助吳共詐得7萬4900元公款，屏東地檢署依貪汙罪嫌起訴，由於2人都已繳回全部犯罪所得且犯後態度良好等，檢察官建請法院從輕量刑，以啟自新。

屏東地方法院今天判決吳松薰有期徒刑1年，如易科罰金以1000元折算1日，緩刑3年，緩刑期間交付保護管束，並應向公庫支付15萬元及接受法治教育課程2場；鄭姓保修養廠商判處有期徒刑9個月，緩刑3年，緩刑期間交付保護管束，並接受法治教育課程2場。

承審法官認為，吳松薰當時是屏東縣議會臨時人員，雖不具刑法公務員身分，但曾任祕書長的他，應知經費核銷相關規定，卻仍詐取公務車維修保養款項；考量事後坦承犯行，且繳交全部犯罪所得，斟酌無前科紀錄，因此宣告緩刑。

屏東縣議會前秘書長吳松薰被控詐領秘書長專用公務車保養維修費公款7萬4900元，用以支付私人汽車維修保養費用，依貪汙等罪判決有期徒刑1年、得易科罰金，緩刑3年。圖／屏東縣議會提供
屏東縣議會前秘書長吳松薰被控詐領秘書長專用公務車保養維修費公款7萬4900元，用以支付私人汽車維修保養費用，依貪汙等罪判決有期徒刑1年、得易科罰金，緩刑3年。圖／屏東縣議會提供

屏東縣 貪汙 公務員 檢察官

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