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台北分署聯合拍賣 多件「手工波蘭陶」賣出

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

法務部行政執行署台北分署今天舉行「123聯合拍賣會」，新北市新店區中華段146地號、台北市萬華區華江段二小段358-1地號土地順利售出，動產加上不動產共賣得8818萬元。

台北分署說，本次拍賣的不動產標的價格，以新店區中華段146地號的底價8798萬元為最高，該筆土地面積385.95平方公尺，為北新路一段297巷17號至29號間的既成巷道，今日雖無人應買，但移送機關聲明以底價承受，不動產順利售出，另台北市萬華區華江段二小段358-1地號也以2萬6000元的金額拍定。

動產部分，納智捷S3轎車以15萬元拍出，公賣局米酒頭拍定3箱、紅麴葡萄酒拍定6瓶，進行變賣的手工波蘭陶及保暖手套口罩組分別售出21件與51組，動產合計賣出價金為17萬7800元。

台北分署今天拍賣手工波蘭陶。圖／台北分署提供
台北分署今天拍賣手工波蘭陶。圖／台北分署提供

法務部 法拍

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