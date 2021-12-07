行政執行署拍賣進帳2.5億元 汪傳浦妻房產流標

法務部行政執行署各分署今天同步舉辦123聯合拍賣會，拍定金額高達新台幣2億5195萬餘元；士林分署拍賣已故軍火商汪傳浦妻子葉秀貞名下士林區房產，因無人投標而流標。

行政執行署新聞稿指出，台北分署以8798萬元拍定新北市新店區的土地，為本次聯合拍賣會中不動產拍賣最高拍定金額。

此外，台中分署受台中地檢署囑託，以188萬元賣出黑色瑪莎拉蒂（Maserati）汽車，寫下今天動產拍定金額最高紀錄。

另方面，士林分署今天拍賣涉及拉法葉艦軍購案的已故軍火商汪傳浦妻子葉秀貞名下士林區房產，底價新台幣7454萬元，但無人投標，將擇期再行拍賣。

士林分署表示，葉秀貞名下房產位於台北市士林區至善路二段，擁有1/2產權，另1/2產權原為汪傳浦所有，先前因欠稅案已遭拍賣；此不動產位於外雙溪生活圈，環境清幽環境，鄰近故宮博物院、東吳大學。

汪傳浦原本是法國湯姆笙公司在台代理商，因涉及海軍上校尹清楓命案、拉法葉艦與幻象戰機採購弊案，長年潛逃英國，於104年1月病逝，刑事部分已獲判決不受理。

北檢追查拉法葉艦案不法所得，聲請沒收汪傳浦妻子、子女名下的犯罪所得及其孳息共9.6億餘美元；最高法院迄今總計裁准追討汪傳浦犯罪所得本金4億8719萬2808.72美元（約新台幣135億餘元）確定，孳息部分發回台灣高等法院更裁中。