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司法官學院院長人事異動 柯麗鈴接任

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

司法官學院院長蔡碧玉借調行政職屆滿，本月將歸建最高檢察署，法務部蔡清祥近日徵詢適任人選，推薦現任法務部主秘柯麗鈴接任，人事案已報行政院，近日生效，下周一交接。

司法官學院21期的蔡碧玉歷任台北、新北地檢署檢察長、檢察司長等要職，涉外經驗豐富，2017年全國司改國是會議時她擔任委員，在檢察界輩份不低。

繼任院長人選柯麗鈴是司法官23期結業，歷任苗栗、基隆地檢署檢察長，柯的夫婿是前內政部長葉俊榮。

蔡碧玉擔任司法官學院院長5年4個月、代理1年，本月13日歸建檢察機關辦案，蔡清祥認為，蔡碧玉對檢察體系貢獻良多，派她接最高檢主任檢察官一職。

至於柯麗鈴留下的主秘職務，蔡清祥指派部長辦公室機要顏迺偉接任；顏是司法官33期結業，曾任士林地檢署襄閱主任檢察官5年，迄今維持地檢署發言人任期最久的紀錄。

圖為台灣苗栗地方檢察署新卸任檢察長交接，由法務部長蔡清祥(中)監交，卸任檢察長柯麗鈴(左)交接印信給新任檢察長鄭鑫宏(右)。記者杜建重／攝影
圖為台灣苗栗地方檢察署新卸任檢察長交接，由法務部長蔡清祥(中)監交，卸任檢察長柯麗鈴(左)交接印信給新任檢察長鄭鑫宏(右)。記者杜建重／攝影

司法 蔡清祥 法務部 檢察官

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