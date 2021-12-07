聽新聞
test
0:00 / 0:00
司法官學院院長人事異動 柯麗鈴接任
司法官學院院長蔡碧玉借調行政職屆滿，本月將歸建最高檢察署，法務部長蔡清祥近日徵詢適任人選，推薦現任法務部主秘柯麗鈴接任，人事案已報行政院，近日生效，下周一交接。
司法官學院21期的蔡碧玉歷任台北、新北地檢署檢察長、檢察司長等要職，涉外經驗豐富，2017年全國司改國是會議時她擔任委員，在檢察界輩份不低。
繼任院長人選柯麗鈴是司法官23期結業，歷任苗栗、基隆地檢署檢察長，柯的夫婿是前內政部長葉俊榮。
蔡碧玉擔任司法官學院院長5年4個月、代理1年，本月13日歸建檢察機關辦案，蔡清祥認為，蔡碧玉對檢察體系貢獻良多，派她接最高檢主任檢察官一職。
至於柯麗鈴留下的主秘職務，蔡清祥指派部長辦公室機要顏迺偉接任；顏是司法官33期結業，曾任士林地檢署襄閱主任檢察官5年，迄今維持地檢署發言人任期最久的紀錄。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言