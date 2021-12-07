館長指Emma性騷男教練、整形 新北院判不受理高院打臉

成吉思汗健身俱樂部負責人、「館長」陳之漢不滿前員工艾瑪離職後的批評言論，在直播頻道上罵她身體不是練出來而是整形做的、性騷擾健身工廠男教練而遭開除、誣賴男客人性騷擾，艾瑪提告，新北地檢署依誹謗罪起訴。新北地院以艾瑪前委任律師呂瑞貞撤回部分告訴為由判公訴不受理，檢方上訴，台灣高等法院認為一審未詳審究，撤銷發回新北院。

艾瑪（Emma）本名林憶杰，原受僱於成吉思汗健身俱樂部擔任健身教練，因故離職後轉往健身工廠任職，也以「艾瑪」、「EMMA」名義在社群媒體和影音平台上分享個人的健身影片。

陳之漢表示，因艾瑪2019年1月28日在YouTube上提及於成吉思汗健身館任職時，每日打掃時數高達8小時，且她自費在外上課，「因為在成吉思汗健身館無法進步」，他得知後才接連在同年2月3日至14日的直播中回應這件事，並談到艾瑪在健身工廠任職時性騷擾男教練、測驗未過、在健身工廠因曠職而離職、她的身體是整型做的。

在直播中，陳說「就是整型啦，縮體脂做個胸部」、「屁股跟ㄋㄋ都一定會做」、「臉也會做一下」，並稱「她去健工摸人家教練，男生教練，還被告性騷擾。還要我講嗎？」

不過新北院以艾瑪已授權呂瑞貞律師具狀撤回告訴，基於客觀告訴不可分原則，該部分撤回告訴的效力應及「誹謗在健身工廠性騷擾男教練而被開除」等部分，且在2019年7月22日到達新北地檢署時就發生撤回告訴效力，不經言詞辯論而諭知不受理。

檢方上訴指陳之漢的犯罪應該是「數行為」而不是「接續犯」，艾瑪並不熟悉法律，怎知撤回告訴的法律效果？且就算呂瑞貞撤回公然侮辱部分有效，但誹謗與公然侮辱並非接續犯的關係。

檢方再指，艾瑪未明確表示呂瑞貞律師有撤回告訴的權限，而撤回告訴狀只有律師用印，沒有艾瑪的簽名或印章，呂瑞貞的撤回無效。況且，偵查中艾瑪另委任律師李巾幞，李巾幞整理陳之漢口出「破麻」、「臭機掰」穢語，可見無撤告之意。