倒垃圾宣傳公投產生爭議 高市選委會：由司法警察認定

高市議員林智鴻揭發一群人利用市民倒垃圾時宣傳公投案時企圖誤導民眾投票意向，這種做法是「選舉奧步」，明天打算去高雄地檢署按鈴控告，要求檢警、選委會介入嚴查。高市選委會表示，宣傳公投內容是否涉及造謠，會請司法警察機關認定處理。

民進黨議員林智鴻認為，近日有民眾隨垃圾車放送「支持民進黨，四項公投就要投同意」之謠言，企圖誤導民眾投票意向，明早要在律師陪同下前往高雄地檢署遞狀告發，要求檢警與市選委會介入嚴辦，捍衛公投制度公平性。民進高市黨部也呼籲市選委會要有作為，不要助長造謠、混淆事實。

高市選委會指出，若干人士在民眾倒垃圾時在路邊宣傳公民投票，公民投票法雖未禁止從事公投宣傳，惟有關宣傳活動如有妨礙交通、製造噪音或內容涉不法等情況，仍有各該主管法令規範。