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涉勾結牙材商「收回扣」 三總口腔外科主任陳元武遭搜索

聯合報 / 記者張宏業／台北即時報導

三軍總醫院知名牙醫李宗益違規在外兼職，冒名申報健保給付詐領上千萬，調查局今年9月搜索約談李男到案，檢方訊後聲押李男獲准，另共犯牙醫陳育瑩60萬交保；桃園市調查處追查發現，三總口腔顎面外科主任陳元武，在擔任牙科部任職期間收受材牙商回扣，一部分挪為個人業績，另部分作為院內「公基金」使用，今天發動第3波偵查，搜索12處地點，約談陳元武等8人到案，預計晚間移送台北地檢署複訊。

同案約談醫師包括牙體復形科暨牙髓病科專科住院醫師王建文、口腔贋復科主治醫師莊傳宗、牙科部住院總醫師孔令瑜等人。

陳元武是國防醫學院博士，曾任海軍潛戰隊醫官敦睦艦隊醫療副組長、國軍馬祖醫院牙科主任，現為國防醫學院牙醫學系教授、三總口腔顎面外科主任，專長是人工植牙及植骨、口腔紅白斑及腫瘤、口腔顎顏面創傷之處理，現為，是今天被約談官階最高者。

李宗益疑涉及與牙材商勾結，長期指定使用該牙材商提供的齒模，再按金額比例索取回扣，檢調上月23日提訊在押的李男出庭，辦案箭頭從詐欺轉向貪汙，李男涉及收賄與詐保2大區塊犯罪，甚至把收受的回扣以「小水庫」的概念與其他醫師朋分。

據調查，李宗益未獲院方同意，在私人診所兼職看診，為免兼職情事曝光，從2018年開始，就以其他牙醫名義請領健保給付，但向牙材商索賄部分恐有一段時間，許多偽造文書有諸多不明之處，檢調上月搜索約談牙醫陳育瑩，發現陳元武等人涉案。

這起牙醫詐保案起源於有民眾在私人牙科診所發現，看診醫師長得很像李宗益，但診療單上寫的醫師名字不同，心生疑竇向檢調舉報，追查發現李男長期在外兼差。

由於三總醫師屬於公務員，兼差須報備核准，但李宗益多年前私自到台北市富錦診所冒名看診，長年累積賺了上千萬元，聽到富錦診所負責人有意收攤，決定承接經營，用其他人頭當負責人，自己和妻子張嘉倫（100萬交保）當起幕後老闆。

三總口腔顎面外科主任陳元武，在擔任牙科部任職期間收受材牙商回扣，一部分挪為個人業績，另部分作為院內「公基金」使用，今天發動第3波偵查，搜索12處地點，約談陳元武等8人到案，預計晚間移送台北地檢署複訊。圖／聯合報系資料照
三總口腔顎面外科主任陳元武，在擔任牙科部任職期間收受材牙商回扣，一部分挪為個人業績，另部分作為院內「公基金」使用，今天發動第3波偵查，搜索12處地點，約談陳元武等8人到案，預計晚間移送台北地檢署複訊。圖／聯合報系資料照
三總口腔顎面外科主任陳元武涉弊遭約談。圖／翻攝三總官網
三總口腔顎面外科主任陳元武涉弊遭約談。圖／翻攝三總官網
三總牙科主治醫師莊傳宗。圖／翻攝三總官網
三總牙科主治醫師莊傳宗。圖／翻攝三總官網
三總住院專科醫師王建文。圖／翻攝三總官網
三總住院專科醫師王建文。圖／翻攝三總官網
三總住院專科醫師孔令瑜。圖／翻攝三總官網
三總住院專科醫師孔令瑜。圖／翻攝三總官網

牙醫 國防醫學院 回扣 收賄 偽造文書 貪汙

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