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愛國同心會張秀葉涉賄選赴陸未歸 二審保金裁定沒入

中央社 / 台北7日電

愛國同心會成員張秀葉107年參選台北市議員涉辦餐會賄選，一審遭判3年5月，經上訴，二審審酌，張秀葉出境赴大陸未歸，已逃匿，日前裁定沒入她繳的22萬元交保金。

二審台灣高等法院裁定指出，今年8月23日召開準備庭，辯護人說張女沒有說什麼時候回國，10月5日辯護人具狀表示張女迄今仍未返國，經多次聯絡，並無訊息。11月22日高院法官開庭訊問，律師再次表示沒有聯絡上張女，法官認定張女已逃匿無蹤，將她之前繳納的新台幣22萬元保證金沒入。

全案緣於，張秀葉於民國107年代表中國民主進步黨參選台北市第13屆中正、萬華區市議員選舉，她自101年起擔任愛國同心會秘書長，負責管理愛國同心會及中國民主進步黨帳務；周慶峻為愛國同心會會長及中國民主進步黨黨主席，為本件同案被告。張秀葉當年落選。

檢方起訴指出，張秀葉等人涉嫌於107年10月1日，在台北市某餐廳舉辦餐會，席開50多桌招待選民、每桌金額至少新台幣7000元以上，進行選舉造勢活動，餐會與選舉投票有對價關係。

一審台北地院認定，張秀葉等人假藉慶祝中國國慶舉辦餐會，實為張秀葉賄選，今年5月間依違反選罷法，判周慶峻3年6月、張秀葉3年5月、陳玲湘3年2月、林明美3年3月，案經上訴，二審審理中。

周慶峻於上訴二審期間（6月16日），因染疫COVID-19（2019冠狀病毒疾病）併發心跳停止呼吸衰竭而死亡。

周慶峻、張秀葉另被控違反政治獻金法案件，未經許可設立專戶而收受政治獻金，包含收受周慶峻在中國經營的湖北同心聯發農業綜合開發公司所捐贈的政治獻金，逾新台幣189萬元；一審判周男6月、張女5月，均得易科罰金，已上訴二審審理中。

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