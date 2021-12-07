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透明晶質獎試評獎 刑事局6單位獲特優殊榮

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

法務部廉政署今舉辦透明晶質獎試評獎頒獎典禮，包括刑事警察局、水利署第四河川局、公路總局高雄市區監理所、新北市政府城鄉發展局、桃園市政府民政局、台南市政府水利局等6個單位獲得特優機關。

法務部長蔡清祥典禮中指出，法務部2019年開始推動透明晶質獎試評獎制度，雖然今年受疫情影響，但17個參獎機關仍全力表現促進機關廉能透明的決心與行動。

廉政署指出，今年獲得特優的機關各有亮點，刑事局報案證明只要一張單、水利署第四河川局開設砂石廉政平臺、高雄市區監理所將考照、檢驗導入外部監督阻斷違法、新北市城鄉局全國首創簡易都更採標準化作業流程、桃園民政局推動民政、殯葬資訊E化透明、台南市水利局善用科技公正認定災損補助。

廉政署表示，典禮也邀請台灣透明組織協會副理事長葉一璋演講「參獎機關亮點評析」，結合核心評核項目，評析各特優機關的廉政亮點，6位特優機關首長或副首長，也有分享如何呈現機關亮點、參與透明晶質獎對機關的助益及對獎項的展望。

蔡清祥也說，國際非營利組織「TRACE」今年11月公布2021年賄賂風險指數，台灣在全球194個受評國家中排名第15名，在亞洲地區排名第一，特別在「政府及公共服務的透明度」的評比項目中表現出色。

廉政署今舉辦透明晶質獎頒獎典禮。圖／廉政署提供
廉政署今舉辦透明晶質獎頒獎典禮。圖／廉政署提供

法務部 桃園 蔡清祥 警察

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