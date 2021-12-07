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基隆女嬰送托死亡 無照保母涉嫌過失致死罪10萬元交保

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市無保母證照的林姓婦人照顧的3個多月大女嬰，在家中頭部受傷送醫不治。基隆地檢署檢察官今天相驗後，安排13日解剖釐清死因。林婦涉犯過失致死罪，檢察官下午複訊後，命10萬元交保。

年約60歲林姓婦人沒有保母證照，但靠口耳相傳，和丈夫共同照顧死亡的陳姓女嬰和女嬰1歲半的姊姊等5名嬰幼兒。女嬰的媽媽是上班族，前晚將女嬰送到林婦家中接受全日照顧，昨天凌晨出狀況。

據了解，女嬰昨天凌晨4點多醒來哭鬧，林婦為免吵到其他嬰幼兒，抱女嬰下樓安撫時，疑不小心讓女嬰的頭部撞到扶手。昨天上午7點多林婦要餵奶時，發現女嬰全身癱軟，臉色發白，搭計程車送往基隆長庚醫院急診，轉送林口長庚不治。

基隆檢警接獲醫院通報後，前往林婦家中採證，並請家長將其他孩子們帶回照顧。警方昨晚約詢林婦和同住的丈夫、女兒釐清案情。檢察官今天上午11點多前往基隆殯儀館相驗女嬰，調查死亡原因。

基隆地檢署表示，今天下午1點半多完成相驗工作，並定13日解剖。檢察官複訊本案3名關係人後，認定林姓婦人涉嫌過失致死罪，命以10萬元交保，後續將積極偵辦，查明案情。

基隆市無保母證照的林姓婦人受托照顧嬰幼兒，1名3個多月女嬰在家中失去意識，她搭計程車送女嬰就醫仍告不治。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市無保母證照的林姓婦人受托照顧嬰幼兒，1名3個多月女嬰在家中失去意識，她搭計程車送女嬰就醫仍告不治。記者邱瑞杰／翻攝

基隆 保母 檢察官

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