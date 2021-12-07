大陸將遣返新店槍擊案嫌犯 蔡清祥：樂見共打持續

新店槍擊命案嫌犯逃往中國，中國大陸國台辦今天表示決定將凶嫌遣返回台。法務部長蔡清祥下午表示，樂見兩岸在共同打擊犯罪上能有效持續的進行。

法務部廉政署下午在國家圖書館辦理「透明晶質獎試評獎成果觀摩會暨頒獎典禮」，蔡清祥赴活動會場頒獎前，媒體詢問中國將遣返新店槍擊案嫌犯相關進度；蔡清祥表示，有接到這樣的訊息，也會進行後續工作，樂見兩岸在共同打擊犯罪上能有效持續的進行。

法務部官員指出，兩岸間之罪犯遣返，是依據「海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議」規範之「人員遣返」方式為之。本件個案偵辦，目前正由台北地檢署指揮警方積極偵辦中，對於人犯遣返事宜，法務部全力協助台北地檢署，依照協議辦理。

中國大陸國台辦發言人馬曉光今天表示，11月潛逃至廈門的新店殺人案嫌犯黃泳群經廈門市公安機關偵訊，對犯行供認不諱，為「維護兩岸交流秩序」，決定將該黃嫌遣返回台。

另外，蔡清祥在透明晶質獎活動致詞時指出，透明晶質獎主要內涵就是希望政府機關能像水晶一樣的透明，保障人民知的權利，在提供公共服務的同時，堅定守護廉能透明的價值。

廉政署新聞稿指出，6個機關亮眼表現，例如「內政部警政署刑事警察局」報案證明只要一張單、「經濟部水利署第四河川局」開設砂石廉政平台、「交通部公路總局高雄市區監理所」將考照、檢驗導入外部監督阻斷違法。

以及「新北市政府城鄉發展局」率全國首創「簡易都更」採標準化作業流程、「桃園市政府民政局」推動民政、殯葬資訊E化透明、「台南市政府水利局」善用科技公正認定災損補助，希望藉由典禮的表揚及觀摩，樹立學習標竿。