假冒銀行傳釣魚簡訊盜領千萬 北檢起訴10人

莊姓男子等人組成詐騙集團，假冒銀行發送釣魚簡訊，騙取民眾網路銀行帳號、密碼，進而盜領存款共新台幣1080萬餘元。台北地檢署今天偵結，依詐欺等罪嫌起訴莊男等10人。

北檢起訴指出，莊姓男子曾從事網路行銷工作，離職後招攬藍姓、洪姓男子等人組成詐騙集團，今年初隨機發送假冒銀行的釣魚簡訊給民眾，簡訊內提及網路銀行帳戶出現異常，要求點選簡訊內連結網址，重新登入驗證，避免損失。

若被害民眾點選簡訊內連結網址，會進入假冒銀行網頁，一旦輸入帳號及密碼，莊男等人從後台擷取相關資料，再進入網銀提領被害人存款，把存款轉至人頭帳戶，事後由車手赴ATM提領。

刑事局接獲民眾報案，7月至9月陸續執行搜索，赴台中市逮捕莊男等人，發現莊男把詐騙機房及水房設在廣告公司及小吃店內躲避警方偵查，警方在現場搜出存摺、提款卡等物。

北檢檢察官偵辦後，今天依詐欺、偽造文書、組織犯罪條例等罪嫌，起訴莊姓男子、藍姓男子、洪姓男子等10名集團成員。