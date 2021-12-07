快訊

馬斯克大賣股特斯拉股票 為何持股不減反增？

假冒銀行傳釣魚簡訊盜領千萬 北檢起訴10人

中央社 / 台北7日電

莊姓男子等人組成詐騙集團，假冒銀行發送釣魚簡訊，騙取民眾網路銀行帳號、密碼，進而盜領存款共新台幣1080萬餘元。台北地檢署今天偵結，依詐欺等罪嫌起訴莊男等10人。

北檢起訴指出，莊姓男子曾從事網路行銷工作，離職後招攬藍姓、洪姓男子等人組成詐騙集團，今年初隨機發送假冒銀行的釣魚簡訊給民眾，簡訊內提及網路銀行帳戶出現異常，要求點選簡訊內連結網址，重新登入驗證，避免損失。

若被害民眾點選簡訊內連結網址，會進入假冒銀行網頁，一旦輸入帳號及密碼，莊男等人從後台擷取相關資料，再進入網銀提領被害人存款，把存款轉至人頭帳戶，事後由車手赴ATM提領。

刑事局接獲民眾報案，7月至9月陸續執行搜索，赴台中市逮捕莊男等人，發現莊男把詐騙機房及水房設在廣告公司及小吃店內躲避警方偵查，警方在現場搜出存摺、提款卡等物。

北檢檢察官偵辦後，今天依詐欺、偽造文書、組織犯罪條例等罪嫌，起訴莊姓男子、藍姓男子、洪姓男子等10名集團成員。

詐騙集團 詐欺 車手 盜領

延伸閱讀

過失洩漏民眾個資 第十河川局工程員緩起訴

快閃詐團發送銀行簡訊4天詐千萬 北檢起訴10人

質疑金流 羅智強告發林秉樞涉犯洗錢罪

北市萬華行政中心內揮刀砍人 男子遭起訴傷害罪

相關新聞

獨／警察「聖經」大修訂 避免性侵被害人遭二次傷害最有感

警察偵查犯罪手冊從1980年由警政署頒訂迄今，已經過12次修訂，最近一次是在2年前，不過因時空背景不同，相關規定有不合時...

馬英九「三中案」一審無罪 台北地檢署已提上訴

國民黨前主席馬英九被控為在2005年底、廣電法規定的時限前退出媒體經營，賤賣中視、中廣、中影股權與舊黨部大樓，台北地檢署...

司法官學院院長人事異動 柯麗鈴接任

司法官學院院長蔡碧玉借調行政職屆滿，本月將歸建最高檢察署，法務部長蔡清祥近日徵詢適任人選，推薦現任法務部主秘柯麗鈴接任，...

館長指Emma性騷男教練、整形 新北院判不受理高院打臉

成吉思汗健身俱樂部負責人、「館長」陳之漢不滿前員工艾瑪離職後的批評言論，在直播頻道上罵她身體不是練出來而是整形做的、性騷...

涉勾結牙材商「收回扣」 三總口腔外科主任陳元武遭搜索

三軍總醫院知名牙醫李宗益違規在外兼職，冒名申報健保給付詐領上千萬，調查局今年9月搜索約談李男到案，檢方訊後聲押李男獲准，...

共諜變洗錢明年宣判 「明天過後」向心再限制出境8月

香港籍中國創新、趨勢投資公司負責人向心、龔青夫婦捲入「王立強共諜案」被控洗錢，一審訂明年2月24日宣判；向心、龔青審判中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。