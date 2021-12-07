聽新聞
test
0:00 / 0:00
越南女子賣春被遣返不死心 偷渡來台開應召站再被逮
越南籍武姓女子涉嫌偷渡來台，在北市林森北路一處出租套房媒介性交易。警方從一樓一鳳案件中查緝上游，12月6日破獲武女涉嫌經營應召站，共計逮捕武女及4名外籍女子，全案依照妨害風化等罪嫌移送台北地檢署偵辦。
據悉，警方在近2個月，新冠疫情趨緩後發現，林森北路再度傳出一樓一鳳，循線破獲2起案件，且積極查緝上游，發現武女經營應召站。昨天警方持搜索票搜索中山區內4處出租套房，逮到武女及2名越南逃逸女移工，及1名印尼籍逾期居留人士，粉碎武女來台淘金夢。
警方指出，39歲武姓女子2018年間因被查獲從事性交易，遣返回越南，不料今年2月涉嫌偷渡來台重操舊業，當起應召站老闆，找來逃逸移工、外籍女子從事性交易。武女供稱，從今年5月起經營應召站，並雇用30歲台籍林姓男子協助經營，每次收費約1500至2000元。
中山分局指出，色情業者以各種不同模式經營，並設置嚴密監控系統，以規避警方之查緝，警方仍持續掃色情，不法業者勿心存僥倖，以身試法。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言