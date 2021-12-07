越南女子賣春被遣返不死心 偷渡來台開應召站再被逮

越南籍武姓女子涉嫌偷渡來台，在北市林森北路一處出租套房媒介性交易。警方從一樓一鳳案件中查緝上游，12月6日破獲武女涉嫌經營應召站，共計逮捕武女及4名外籍女子，全案依照妨害風化等罪嫌移送台北地檢署偵辦。

據悉，警方在近2個月，新冠疫情趨緩後發現，林森北路再度傳出一樓一鳳，循線破獲2起案件，且積極查緝上游，發現武女經營應召站。昨天警方持搜索票搜索中山區內4處出租套房，逮到武女及2名越南逃逸女移工，及1名印尼籍逾期居留人士，粉碎武女來台淘金夢。

警方指出，39歲武姓女子2018年間因被查獲從事性交易，遣返回越南，不料今年2月涉嫌偷渡來台重操舊業，當起應召站老闆，找來逃逸移工、外籍女子從事性交易。武女供稱，從今年5月起經營應召站，並雇用30歲台籍林姓男子協助經營，每次收費約1500至2000元。