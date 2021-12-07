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穩定豬價？調查站會同嘉縣府查肉品市場 豬農：查錯對象
最近民生物資消費波動，漲價引發民眾擔心通膨，法務部成立「穩定物價、安心消費」專案，指示縣市調查站查察民生物價，是否有人為操作，異常哄抬價格，縣調查站昨天會同嘉義縣府畜產保育科，查察朴子市農會經營的嘉義縣肉品市場，毛豬拍賣較去年同期雖量價齊揚，但無異常情形。
全國養豬協會理事林秋桂說，查察行動立意好，但調查站查錯對象，進口飼料玉米每斤漲到12.1元，非常不合理，雖有國際塞港情形，但漲幅不合理，每斤超出10元高價，豬農大多賠錢，建議追查進口飼料玉米盤商，是否趁機哄抬價格牟取暴利。
調查站查察結果，肉品市場截至11月總拍賣頭數20萬2564頭，平均價格每公斤74.8元，較去年同期總拍賣頭數19萬7540頭，平均價格68公斤，今年拍賣頭數增加5000頭，價格上漲6.8元。
朴子市農會表示，近來因大豆、玉米等原物料及運費、工資等管銷費用上漲，豬農負擔成本增加，反應在豬隻交易價格；農業處指出，豬價反應市場供需，新冠肺炎疫情較為趨緩，市場對國產豬肉需求增加，也可能帶動交易均價上漲，將持續督導肉品市場豬隻調配及交易情況，以維豬價穩定。
調查站說，首波針對毛豬拍賣市場，量價並無異常，接著還會針對民生物品、咖啡、茶、果蔬等查察，與農民、盤商組織溝通宣導，穩定物價專案將持續到明年2月，訪查是否有違反妨害農工商、公平交易法情事，防止人為不當操作，哄抬物價、壟斷物資行為。
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