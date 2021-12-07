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小王在人妻頸部種草莓...還加註愛到無怨無悔 判賠15萬元

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

男子阿龍（化名）發現妻子小鳳（化名）頸部「種草莓」有著紅色烙印，而小鳳外遇對象陳男還將「種草莓」照片傳給小鳳，照片上加註「愛到無怨無悔」等文字，氣得阿龍請求損害賠償，二審認陳男侵害阿龍的配偶權，判決陳男賠償阿龍精神慰撫金新台幣15萬元。不得上訴。

阿龍主張，他與小鳳原為夫妻關係，陳男明知小鳳己婚，竟於去年7月6日晚間與小鳳發生性行為，並在小鳳頸子上親吻留下烙印，侵害他的配偶權，使他受有精神上痛苦，因此請求損害賠償。

陳男辯稱，小鳳與阿龍吵架，該日晚間借宿於他的住處，他的妻子與小鳳睡同一房間，他則睡在客廳，他並未與小鳳發生性行為，阿龍所所提出的LINE對話及照片，均無法證明他侵害阿龍配偶權。

但陳男在警詢時卻稱，「次日，我起床起床後進去房間叫小鳳起床上班，她不願起來，然後哭訴與阿龍吵架很痛苦，並正面抱緊我吻我，撫摸我的衣服及下體，之後就互相脫掉對方及自己衣褲，我就用下體摩擦她的下體」。

此外，阿龍提出小鳳脖子上有紅色印痕的照片，照片下方並加註「愛到無怨無悔」文字，陳男自承「是我傳給小鳳，是我做的照片，字是從網路上抓的」。二審合議庭據以認定陳男所為侵害阿龍的配偶權，判決陳男賠償精神慰撫金15萬元。

男子阿龍發現妻子小鳳頸部「種草莓」有著紅色烙印，氣得向小王求償，二審認小王侵害阿龍的配偶權，判決小王賠償阿龍精神慰撫金新台幣15萬元。不得上訴。圖／本報資料照
男子阿龍發現妻子小鳳頸部「種草莓」有著紅色烙印，氣得向小王求償，二審認小王侵害阿龍的配偶權，判決小王賠償阿龍精神慰撫金新台幣15萬元。不得上訴。圖／本報資料照

性行為 外遇

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