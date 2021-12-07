快訊

馬斯克大賣股特斯拉股票 為何持股不減反增？

男子臉書販賣保育類動物豬鼻龜 遭判半年徒刑

中央社 / 彰化7日電

家住彰化縣大村鄉的林男在家中飼養屬於保育類野生動物的豬鼻龜，然後在臉書貼文販賣遭員警查獲，林男涉違反野生動物保育法，彰化地院今天判處林男有期徒刑6個月，緩刑2年。

根據彰化地方法院今天公布的判決書，林男在彰化縣大村鄉的住處飼養行政院農委會公告列為第二級保育類野生動物的豬鼻龜；今年4月，林男在住處上網，在臉書（Facebook）「香港飛河龜/豬鼻龜（分享/討論專區）」社團貼文，附上圖片1張，供不特定人選購。

員警佯裝成買家詢問林男，雙方談定新台幣1萬5500元成交，林男還傳送銀行存摺照片給佯稱是買家的員警匯款，員警依違反野生動物保育法等罪逮捕林男。

地院法官認為，林男涉犯野生動物保育法第40條第2款之意圖販賣而陳列、展示保育類動物罪，判處有期徒刑6月，如易科罰金，以新台幣1000元折算1日，緩刑2年，全案仍可上訴。

保育類野生動物

延伸閱讀

女友提分手慘遭載去汽旅硬上 心軟原諒讓他獲緩刑

大陸賣搖頭丸遭判無期徒刑 坐牢13年遣返回台改判無罪

受刑人用腳「刷卡」對方臀部 性騷擾遭判拘50日

因行車糾紛 男騎士尾隨將對方頭拍打成腦震盪遭判拘

相關新聞

獨／警察「聖經」大修訂 避免性侵被害人遭二次傷害最有感

警察偵查犯罪手冊從1980年由警政署頒訂迄今，已經過12次修訂，最近一次是在2年前，不過因時空背景不同，相關規定有不合時...

馬英九「三中案」一審無罪 台北地檢署已提上訴

國民黨前主席馬英九被控為在2005年底、廣電法規定的時限前退出媒體經營，賤賣中視、中廣、中影股權與舊黨部大樓，台北地檢署...

司法官學院院長人事異動 柯麗鈴接任

司法官學院院長蔡碧玉借調行政職屆滿，本月將歸建最高檢察署，法務部長蔡清祥近日徵詢適任人選，推薦現任法務部主秘柯麗鈴接任，...

館長指Emma性騷男教練、整形 新北院判不受理高院打臉

成吉思汗健身俱樂部負責人、「館長」陳之漢不滿前員工艾瑪離職後的批評言論，在直播頻道上罵她身體不是練出來而是整形做的、性騷...

涉勾結牙材商「收回扣」 三總口腔外科主任陳元武遭搜索

三軍總醫院知名牙醫李宗益違規在外兼職，冒名申報健保給付詐領上千萬，調查局今年9月搜索約談李男到案，檢方訊後聲押李男獲准，...

共諜變洗錢明年宣判 「明天過後」向心再限制出境8月

香港籍中國創新、趨勢投資公司負責人向心、龔青夫婦捲入「王立強共諜案」被控洗錢，一審訂明年2月24日宣判；向心、龔青審判中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。