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罵警「嫩鳥」檢不起訴...再議翻盤！法院認定構成妨害公務

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園張姓男子不滿酒駕被攔查，對2名員警輕蔑說「嫰鳥就是這樣子」，遭妨害公務、酒駕等罪嫌送辦，桃園地檢署起初以張說「嫰鳥」不構成侮辱不起訴，員警提再議經台高檢發回桃檢起訴。桃園地院認為，張講嫰鳥等同菜鳥，已貶損員警評價名譽，依侮辱公務員判他拘役20日，可上訴。

經調查，張男（61歲）去年12月5日深夜11點多酒駕行經龍潭區龍竹路，因逆向被陳姓、胡姓員警攔查，經測得呼氣值達每公升0.71毫克，張心生不滿，公然對2名員警以輕蔑口吻辱罵「嫰鳥就是這個樣子」。

警方當場依酒駕、侮辱公務員等罪嫌將他逮捕送辦，桃園地檢署偵結僅依公共危險罪嫌將他聲請簡易判決處刑，並經法院判刑6月；另外，檢方認為張以「嫰鳥」一詞並不構成侮辱公務員，該部分不起訴處分。

警方不服聲請再議，經台灣高等檢察署撤銷發回桃檢續行偵查，另名檢察官則認為，張男講出「嫰鳥就是這樣子」，足以貶抑陳姓、胡姓員警的社會評價，依妨害公務罪嫌將他聲請簡易判決處刑。

桃園地院審酌，張男對在場員警辱罵「嫰鳥就是這樣子」，經張在偵查時自稱，他講「嫰鳥」是說警察菜鳥的意思，菜鳥就是新員工，比較不懂的意思，可見是指涉2人擔任警察經驗不足，行止失措，依社會通念足以貶抑警方執勤的形象。

法院認為，張男已輕蔑警員人格、使2人感到難堪，貶損他們尊嚴影響社會評價，有損公務尊嚴及員警名譽，依侮辱公務員罪判他拘役20日。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

警方攔查酒駕示意圖。圖／報系資料照
警方攔查酒駕示意圖。圖／報系資料照

酒駕 警察 妨害公務

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