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快閃詐團發送銀行簡訊4天詐千萬 北檢起訴10人

聯合報 / 記者張宏業／台北即時報導

刑事局追查地下匯兌情資發現，有快閃詐騙集團密集發送國泰世華、台新銀行帳戶異常簡訊，只花4天就誘騙61位民眾將網銀帳密流出，詐得上千萬元，台北地檢署今依詐欺等罪嫌起訴莊姓男子為首的10名詐騙集團成員。

據調查，中華電信公司為免大量簡訊發送功能遭非法利用，已經有AI人工智慧系統，根據特定字詞來過濾大量發送的可疑簡訊，但詐騙集團仍絞盡腦汁，設計簡訊內容，試圖突破防堵。

檢警調查，今年1月28、29日，2月5與6日，有上百民眾接獲來自國泰世華、台新銀行的簡訊提醒，內容指「您的銀行帳戶顯示異常，請立即登入綁定用戶資料，否則帳戶將凍結使用」，民眾誤信點擊簡訊附上的連結網址，輸入個人網銀帳號與密碼解除凍結。

但民眾進入其是是詐騙集團設計網頁，詐團從中攔截帳密後，再取得網銀交易所需的OTP密碼，立即將帳戶內存款一掃而空，此詐團2度短暫密集犯案，總共4天就騙到上千萬元，由許姓等7名車手將錢領出，交由水房進行後續「脫水」洗錢行為。

檢警追查，此快閃詐騙集團是由莊男負責與上游聯繫，並撰寫行騙所需文案，洪男則架設假的銀行網站，最後由藍男嘗試發送簡訊，找到不被電信公司防堵的文字組合後，立即展開詐騙行動，其中莊、藍可從中獲得50萬元報酬，洪男可獲得20萬元，後端車手則另以1至2成獲利分潤。

詐騙集團

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