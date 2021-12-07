過失洩漏民眾個資 第十河川局工程員緩起訴

經濟部水利署第十河川局鄭姓工程員涉嫌洩漏通報資料，使廠商知悉通報施工缺失的民眾個資。北檢認為鄭姓工程員犯過失洩密罪，考量他坦承不諱，今天處分緩起訴1年。

台北地檢署緩起訴處分書指出，鄭姓工程員負責主辦十河局工程案件設計、監造工作，於今年2月9日接獲經濟部水利署全民督工通報案件，指他所承辦的工程有施工缺失。

鄭姓工程員考量接獲通報翌日即為春節連假，上級又指示必須於2月19日前完成會勘報告，為求迅速完成工地會勘及缺失改進，疏未注意即將含有通報民眾姓名、聯絡電話等資訊的「民眾通報案件基本資料管理畫面」電子檔，以LINE傳送給施工廠商。

案經鄭姓工程員自首，廉政署調查後移送北檢偵辦；檢察官認為，依全民監督公共工程管制考核作業要點規定，對通報民眾的身分應予保密，鄭姓工程員所為已觸犯刑法過失洩密罪。

檢察官考量鄭姓工程員無犯罪前科，坦承犯行且犯後態度尚稱良好，並審酌本案對公共利益維護並無重大影響，處分鄭姓工程員緩起訴1年，須向公庫支付新台幣2萬元。