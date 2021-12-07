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殺死討債的女友判刑15年 還要賠償596萬餘元

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

經營早餐店的張男，因曾向前陳姓女友借款未還，去年陳女向張催討時，揚言將偕父親向張的父親索討款項，張男持水果刀猛刺陳女胸部，致陳女傷重死亡，台中地院刑事庭依殺人罪將他判刑15年；被害人陳女的父母請求損害賠償，民事庭法官判處張賠償陳女父母新台幣596萬餘元，扣除陳女父母已領得犯罪被害人補償金60萬元，陳女的父母可獲賠536萬餘元。全案可上訴。

被害人陳女的父母主張，女兒與張男原為男女朋友，張女曾向陳女兒借款，並因代女兒投資造成虧損，經女兒催討款項，張男即於去年6月30日上午，至台中市區某大樓社區商談賠償事宜，並告知友人將攜款前來處理。

但因張男的友人遲未出現，女兒久候不耐，表示如5分鐘後等候無果，將偕父親向張男的父親索討款項。張男聞言心生不滿，在社區大廳，自隨身攜帶背包內取出之水果刀，猛刺女兒胸口致命部位1刀，女兒經送往中國醫藥大學附設醫院急救，仍因傷勢嚴重不治。被害人父母因而請求損害賠償。

張男自稱經濟狀況欠佳，學識經歷平庸，犯後始終滿懷悔恨及歉意，認為被害人父母請求慰撫金數額過高。

合議庭審酌，張男剝奪陳女的生命，造成被害人父母突失至親，白髮人送黑髮人的悲慟，不言可喻，且經久難以平息、彌補，並審酌張男與陳女的關係、張男殺人動機、殺害陳女的方式，及兩造身分、地位、經濟狀況等，判決張男賠償被害人父母。

張男向前陳姓女友借款未還，去年陳女向張催討時，張男持水果刀猛刺陳女胸部，致陳女傷重死亡，被害人陳女的父母請求損害賠償，民事庭法官判處張賠償陳女父母新台幣596萬餘元。圖／本報資料照
張男向前陳姓女友借款未還，去年陳女向張催討時，張男持水果刀猛刺陳女胸部，致陳女傷重死亡，被害人陳女的父母請求損害賠償，民事庭法官判處張賠償陳女父母新台幣596萬餘元。圖／本報資料照

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