殺死討債的女友判刑15年 還要賠償596萬餘元

經營早餐店的張男，因曾向前陳姓女友借款未還，去年陳女向張催討時，揚言將偕父親向張的父親索討款項，張男持水果刀猛刺陳女胸部，致陳女傷重死亡，台中地院刑事庭依殺人罪將他判刑15年；被害人陳女的父母請求損害賠償，民事庭法官判處張賠償陳女父母新台幣596萬餘元，扣除陳女父母已領得犯罪被害人補償金60萬元，陳女的父母可獲賠536萬餘元。全案可上訴。

被害人陳女的父母主張，女兒與張男原為男女朋友，張女曾向陳女兒借款，並因代女兒投資造成虧損，經女兒催討款項，張男即於去年6月30日上午，至台中市區某大樓社區商談賠償事宜，並告知友人將攜款前來處理。

但因張男的友人遲未出現，女兒久候不耐，表示如5分鐘後等候無果，將偕父親向張男的父親索討款項。張男聞言心生不滿，在社區大廳，自隨身攜帶背包內取出之水果刀，猛刺女兒胸口致命部位1刀，女兒經送往中國醫藥大學附設醫院急救，仍因傷勢嚴重不治。被害人父母因而請求損害賠償。

張男自稱經濟狀況欠佳，學識經歷平庸，犯後始終滿懷悔恨及歉意，認為被害人父母請求慰撫金數額過高。