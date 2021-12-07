319名投資人吉祥股價損失 向羅福助求償敗訴

前立委羅福助。 聯合報系資料照

前立委羅福助等人涉操作吉祥全球股票，319名投資人主張受損經投保中心向羅福助等人求償逾7000萬元。高院更一審今認定，當年消息經媒體報導後，股價未有顯著波動，判決駁回。

全案緣於，最高檢察署特別偵查組（現已裁撤）偵辦吉祥全球與佳必琪科技炒股案，在民國100年6月間偵查終結，認定羅福助涉嫌炒作吉祥全球股票，坑殺散戶，不法獲利新台幣8億4000餘萬元，有4億餘元匯到中國大陸，依違反證券交易法等罪將羅福助等人起訴。

一審法院審理期間，羅福助另案被控逃漏稅、違法炒作桂宏公司股票等多起案件，被判刑4年確定，卻在發監前夕（民國101年4月間）潛逃，遭台北地檢署通緝，時效至119年12月。

319名投資人透過財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心提起民事訴訟，主張羅福助對吉祥全球公司有實質主導權與決策權，吉祥全球公司財報不實，沒有揭露關係人交易，向羅福助等人求償7203萬元。

一審、二審均判投保中心敗訴，經最高法院廢棄發回，台灣高等法院更一審今天宣判，仍判投保中心敗訴，還可上訴。

更一審指出，吉祥全球公司於97年4月30日於公開資訊觀測站公布交易訊息並載明交易金額，投資人已知悉吉祥全球公司是以4億8000萬元處分相關房地。100年6月3日此關係人交易的消息經媒體報導後，吉祥全球公司的股價為漲跌互見，未有顯著波動，難認投資人因此有金額損失。