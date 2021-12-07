爆總統府侍衛室不倫指女軍官「高調」 鏡週刊30萬賠定

鏡週刊2017年報導已婚的總統府侍衛室陳姓女上校與未婚的謝姓少校侍衛官不倫，且指她不尊重長官詢問、濫權薦舉謝進入不具調任資格的永和警衛室，也運用關係享特權。陳女提告，認為鏡週刊報導不實、未經合理查證，為增加銷售量而捏造故事，求償200萬元。一審判精鏡傳媒公司和記者等人連帶賠償30萬元，台灣高等法院駁回上訴確定。

精鏡傳媒的法定代理人為裴偉，而被告包括總編輯廖志成、撰稿記者洪振生，陳女在二審減縮起訴金額為160萬元本息。

陳主張，第49期鏡週刊刊出標題為「總統府侍衛官，爆不倫醜聞」的報導，但卻沒經查證，她認為廖志成為總編輯，沒盡核實、監督之責，只是為了增加銷售而這樣報導，嚴重貶損她的社會評價，不法侵害她名譽權，她分別對報導的4件事求償30萬、50萬、30萬、50萬元，請求公司連帶給付160萬元本息。

高院民事庭認為，報導揭露總統府侍衛室已婚的陳姓女上校與未婚謝姓侍衛官的不倫戀，涉及負責總統維安工作的侍衛室人事升遷、調度制度是否公正公平，及維安人員私領域的言行或品德、操守是否影響適任性，與公共利益密切相關，應以最大的容忍，接受媒體的監督。

特勤中心人事調動，事涉軍方業務和國家安全，承辦及主管人員的裁量空間甚大，外界難以得悉精確資訊，難以期待報導者獲得絕對真實的消息來源，高院認為洪振生若報導前以為相當查證，查證義務應從寬認定。

洪振生在撰寫不倫、拔擢、轉任特勤中心內勤等情事前，已先到陳與謝同住處跟拍多日，多次拍到兩人穿著輕便服裝在同日不同時間進出、翌日離去的事實，且對不倫戀、調職等事有向總統府發言人查證，得知陳女確實被調職，侍衛室長官知道不倫傳聞。高院認為洪已盡查證義務，不構成侵權。

不過針對第4件事，即「知情人士透露，陳與謝的曖昧情事，高層並非不知，因為陳女擺明就很高調，牽手事件爆發時，侍衛室副侍衛長林姓少將曾問過陳女，陳女竟坦言：『朋友之間牽手，有什麼大不了的嗎？』」涉及陳女面對長官的態度及應對進退，並非不倫戀內容的一部分，高院認為洪疏於查證，無法證明有合理確信。

高院認為第4件事易使閱讀者認為陳不重視軍職倫理，輕佻對長官、無理，已侵害她的名譽權。而總編輯廖志成未盡監督、核實之責，應負共同侵權行為責任，精鏡公司應負僱用人的連帶賠償責任。