逼員工吃狗屎尿、電擊害腳趾截肢 變態老闆重判定讞

太陽能鋼構組裝工程外包廠商詹祐承、黃佳緯去年以林姓員工、羅姓少年未清償預支薪水為由，拘禁2人餵狗飼料、逼吃狗屎、剃髮，甚至電擊凌虐害2人腳趾壞疽截肢，最高法院依殺人未遂等罪判詹11年10月徒刑、黃8年8月定讞。

判決指出，詹祐承（25歲）與黃佳緯（28歲）是經營太陽能鋼構組裝工程的外包廠商，雇用林、羅從事組裝工作，一行人和詹的女友、女兒等6人同居。

詹、黃去年1月下旬起至3月27日止在彰化住處內，以林、羅未清償預支薪水，如任意離去將對2人或家人不利，脅迫2人不得任意離去，並要求2人掃地、煮泡麵、餵狗、掃廁所，若2人不從就動手毆打。

詹、黃多次把林、羅反鎖拘禁在倉庫或廁所，期間只給2人吃狗飼料、生飲自來水，甚至強迫吃狗屎、喝狗尿，以剃狗毛刀將2人頭髮剃除；詹、黃也會以鐵鍊、束帶將林、羅綑綁在椅子上，持空氣槍朝2人胸、腹、手、腳等處射擊至少500發BB彈。

詹、黃去年3月24日深夜用鐵鍊和束帶綑綁2人後，以自製電刑裝置接上延長線通電，反覆電擊2人長達3至4小時，造成羅右腳趾壞疽截肢，林左手、右腳電燒傷、皮膚筋膜壞死，右腳趾也截肢。

林、羅因不堪受虐趁機傳訊息向友人求救，警方獲報到場，詹、黃緊急將2人藏於倉庫和頂樓水塔，讓警方查訪未果；事後，林因飢餓難耐到超商偷食物吃，被警方發現慘況，才一併救出羅。

法院認為，詹、黃雇用林、羅，其中林為學徒兼員工長達3年，但2人不珍惜一起工作的情誼，反而拘禁、毆打、餵狗屎、剃髮等方式虐待，且詹居於主導地位，黃聽命於詹，更以綑綁、電擊等方式凌虐被害人，造成林、羅發生無法回復永久性傷害，烙下無法抹滅傷痕。