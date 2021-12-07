顧客挾菜沒戴好口罩不賣 素食店老闆遭控打人判無罪

梁姓男子5月18日晚間前往台南市北區某素食店買便當，但因挾菜未戴好口罩，雙方發生糾紛，吳姓老闆表示不賣給他，欲取回手上餐盒，不慎掉落在菜台上，梁男指控老闆動粗揮打臉部1拳，驗傷提告，吳男則否認揮拳打人，台南地院認當時雙方面對面站立，吳男表示有伸出右手阻擋，倘吳男確有以右手出拳毆打梁男，梁男應左側而非右側臉頰受傷，吳男獲判無罪。

吳姓老闆表示，案發當時因梁男挾菜時未戴好口罩，表示不賣餐給對方，並欲取回其手上餐盒，但他否認有傷害犯行，他指出，梁男把餐盒丟向他，他伸出右手要阻擋，並無出拳毆打對方。

梁男指出，當天他口罩沒有蓋住鼻子就進入素食店，他站在進門右側餐台旁用左手拿餐盒、右手挾菜，老闆看到後，從廚房門口衝過來，說他口罩沒有戴好不賣給他，要搶他的餐盒，他高舉左手將餐盒拿高，不讓老闆搶，後來餐盒就掉了，掉了以後老闆就出拳打他的右臉。

素食店合夥人證稱，兩個人經營素食店，已經做10幾年了，案發時她人在廚房，她聽到吳男跟對方說沒戴口罩不可以挾菜，她就出去看，看到對方口罩是拉下來的，因為這種事情常常發生，她就沒有理他。她說，後來雙方講話很大聲在吵架，她就回廚房做事，對方離開後，便當盒是有被扔過的狀況、有菜散落在另一個菜台上，是她去整理把菜丟掉的

合議庭審理時，依梁男繪製現場位置圖，就餐盒掉落位置標示為梁男所站右側餐台旁，顯與證人證稱餐盒掉落位置不同。