幼子作證媽遭客人抓奶 法官勘驗影帶僅見勒頸

陳男去年前往美容院消費，櫃檯人員小蘋（化名）趨前接待，遭陳男以右手勒住脖子，強行環抱上半身，小蘋指證遭陳男用力捏左胸，在場小蘋的幼子也指證「看到他抓媽媽左胸，越抓越大力，媽咬了他的手，且說我在櫃檯，他才鬆手」，檢察官依強制猥褻罪起訴，但法官勘驗影帶，未見陳以右手抓捏小蘋左胸，遂改依強制罪判處拘役30日。可上訴。

陳男於去年9月18日晚間，前往台中市某美容院消費，適該美容院櫃檯人員小蘋見陳男在大門前，遂趨前開門接待，未料陳男先自小蘋頸部後方，以右手勒住她的脖子，無視她的抗拒掙扎，強行環抱她的上身，過程中她為求掙脫，乃以口咬陳男手臂，並指向她坐在櫃檯座位的兒子，示意她的幼子同在現場，陳始罷手放開她。經小蘋報警處理。檢察官依強制猥褻罪將陳男起訴。

陳男否認強制猥褻犯行，辯稱「我承認我有勒住被害人小蘋的脖子，但我沒有抓或捏她的胸部」。

被害人小蘋證稱「我在美容院擔任櫃檯行政人員，案發當天我看到他站在店外，便上前幫他開門，他一進門就用右手從後方勒住我的脖子，並用同手用力捏我的左胸部（她當場模擬以右手五指捏住在場社工左胸部手勢），他捏得我很痛，我要求他鬆手未果，我便咬他的右手臂，並用手指向櫃檯說我兒子在場，他才鬆手」。

小蘋的兒子證稱「當時我在櫃檯玩手機，我母親見他要進入店內，便去幫他開門，他就用右手勾住環繞母親的脖子，且很用力地抓她的左胸部，母親有大聲地要求他不要這樣，但他仍未加理會，一直抓著她的胸部，且越抓越大力，直到母親咬了他的手，且說我在櫃檯，他始鬆手」。

但合議庭勘驗現場錄影畫面，雖有錄得陳男進入美容院後，將右手環繞小蘋頸部後方，並無視被害人抗拒掙扎，自她身後環抱她上身，阻止她任意離去，然他以右手環繞她頸部後，小蘋立即以左手反握陳右手並試圖掙脫，皆未見陳男有以右手抓捏她左胸的動作，或其他觸碰她隱私處帶有性意涵等，難認有強制猥褻犯行，遂改依強制罪刑。