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男子3度酒駕被罰21萬遲不繳 房子差點被賣掉

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導

一名在北部工作的劉姓男子，自2020年起有3次酒駕被警方查獲的紀錄，被吊銷執照後，仍欠21萬交通罰緩未繳，裁罰案件被移送到行政執行署彰化分署，查封登記他名下的房子準備進行拍賣，劉男怕家人無處可住，立即繳清所欠的15萬罰鍰。

52歲劉姓男子前面2次酒駕分別在新北市及桃園市被警方查獲，雖然未達公共危險罪，酒精濃度低於0.25毫克的標準，但也分別被裁罰3萬元、12萬元的罰鍰，他的汽車駕照也因此而被吊銷。

劉男雖繳了前兩次罰緩，卻罰不怕，去年12月間仍然在新竹地區繼續酒駕，這次被查獲酒精濃度已經超過0.25毫克，因為5年內第3次酒駕當場被裁罰21萬元，另又因公共危險罪被移送到新竹地方檢察署偵查，最後檢察官對他進行緩起訴，命他必須支付公庫6萬元。

彰化分署胡主任執行官天賜表示，劉男雖然繳納了檢察官緩起訴的6萬元，但並未繳納交通罰鍰，新竹區監理站今年10月間將15萬元的裁罰案件（因為一罪不二罰的原因，原先所裁罰的21萬元必須扣掉他在地檢署已繳納的6萬元）移送到彰化分署執行。

彰化分署開始執行並調查後，發現他在北斗鎮的住所登記在他的名下，因此在10月26日查封登記他名下的不動產，由於劉男的妻兒仍住在這裡，他擔心房子可能不保，立即於11月底繳清所欠的15萬罰鍰。彰化分署也隨即發函撤銷查封登記，並12月3日親自將撤銷查封函文送到他在北斗的住處。

彰化分署呼籲，酒駕不但會被裁處高額罰鍰、要被吊銷駕照、要入獄服刑，甚至連自己的房子都有可能被賣掉，請別以身試法。

彰化分署行政執行官胡天賜（左一）將撤銷查封函送到劉姓義務人住處，由大廈管理員簽收。圖／行政執行署彰化分署提供
彰化分署行政執行官胡天賜（左一）將撤銷查封函送到劉姓義務人住處，由大廈管理員簽收。圖／行政執行署彰化分署提供

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