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北市萬華行政中心內揮刀砍人 男子遭起訴傷害罪

中央社 / 台北7日電

高姓男子因案與陳姓男子相約在台北市萬華區公所調解，不滿陳男態度輕浮，涉嫌持藍波刀朝陳男揮砍。台北地檢署認為，陳男所受傷勢非重，今天依傷害罪嫌起訴高男。

北檢起訴書指出，高姓男子今年1月間在萬華區昆明街遭陳男等4名男子分持斧頭、甩棍、刀械攻擊，案件由北檢偵查，高男、陳男同意送台北市萬華區調解委員會進行調解。

10月19日下午，高男與陳男調解前於萬華區公所相遇，認為陳男態度輕浮而心生不滿，自機車車廂內取出藍波刀，返回萬華區公所所在的萬華區行政中心13樓，持刀朝陳男揮砍，不久後遭警方查緝到案。

警方依殺人未遂等罪嫌將高男移送法辦，但北檢認為，雙方並無深仇大恨，陳男頭部、手部、腿部受傷，但傷勢非重，足見高男意在教訓陳男，並無殺人犯意，因此依傷害罪嫌起訴。

傷害罪

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