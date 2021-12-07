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張榮發遺產全給張國煒 大房三子張國政上訴…再開辯論

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

長榮集團創辦人張榮發過世前將遺產全留給二房獨子張國煒，大房三子張國政提確認遺囑無效訴訟但一審敗訴，案件上訴台灣高等法院。圖／聯合報系資料照片
長榮集團創辦人張榮發過世前將遺產全留給二房獨子張國煒，大房三子張國政提確認遺囑無效訴訟但一審敗訴，案件上訴台灣高等法院。圖／聯合報系資料照片
長榮集團創辦人張榮發5年多前過世，遺囑將遺產全留給二房獨子張國煒，並指定張國煒接任總裁。外界估張國煒至少可繼承140億元，大房不滿，大房三子張國政提確認遺囑無效訴訟，但台北地院認定遺囑為張榮發親簽且符合法定要件，判張國煒勝訴。張國政上訴，高等法院定今宣判，但因仍有細節待釐清，審判長諭知再開辯論。

遭大房三兄弟聯手逐出集團的張國煒，2018年創辦星宇航空，2020年1月23日風光開航。但星宇碰上新冠疫情，1年多來不斷虧損，民航局統計今年至第三季，星宇虧損金額逾61億元，超過資本額的一半，民航局要求增資。

張國政提告主張父親製作遺囑時，無法表達自我意思，遺囑不是由父親親自簽名，也未由父親指定兩名以上見證人、未向公證人陳述遺囑內容、未陳述代筆遺囑繕寫人劉孟芬姓名與住居所，遺囑不符合民法要件。

張國煒抗辯，依法院調閱父親就醫紀錄，足證父親製作遺囑當時具表述意思能力，且遺囑經父親自述為自己遺囑後公證，已屬公文書，調查局鑑定也證明遺囑簽名是父親親簽，遺囑應有效。

北院認為，根據張榮發就醫紀錄，僅能證明張榮發身體狀況需反覆入院，認知功能項目都記載正常，無法證明張榮發製作遺囑時，有精神障礙或心智缺陷而喪失遺囑能力。調查局鑑定遺囑筆跡，確認和張榮發生前書寫習慣、筆跡結構布局相符，確認遺囑是張榮發親筆所簽。

劉孟芬證稱，張榮發2014年11月，覺得自己年紀愈來愈老，想預先安排遺囑，便要求她打字，日後再逐漸新增，直到同年12月中旬，張榮發欲安排密封遺囑程序，希望她和柯麗卿、吳界源、戴錦銓擔任遺囑執行人。她說，公證人當日確認遺囑是張榮發真意後密封，由現任長榮集團副總裁柯麗卿、時任總裁特助吳界源和法務執行長戴錦銓擔任見證人並簽名；張榮發在每張遺囑均有簽他的英文字首，意識清楚。

三人作證，張榮發當時雖說話緩慢，但意識清晰。北院認定張榮發當時具自我表述能力，簽名無明顯障礙，遺囑密封也符合法律要件，判遺囑有效。

高院原定今天10點宣判，但審判長諭知再開辯論，準備期日另訂定。

張國政 長榮集團 張榮發 張國煒 遺產

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