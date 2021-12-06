開直播辱罵吳宗憲判賠與道歉 館長上訴主張「被遺忘權」

「館長」陳之漢不滿藝人吳宗憲評論網紅，開直播罵吳宗憲「你什麼洨」，被依公然侮辱罪判拘役58日，緩刑2年，陳因槍擊案傷勢嚴重，且擔心被二次槍擊，向檢方聲請撤銷緩刑獲准。民事部分，吳向陳求償200萬元，一審判陳賠80萬元並回復吳的名譽。陳上訴，台灣高等法院今準備程序終結，律師希望法官考量「被遺忘權」與公開道歉間的衡平。

陳之漢2019年8月5日不滿吳宗憲在直播中評論網紅，同年月8日在自己的直播頻道上，以「館長 吳宗憲：網紅文化／演藝界都須養成素養？有網路就能當網紅？拿起機器就要直播？」為標題直播，怒罵吳宗憲「您前輩，幹XXXX勒」、「本土天王，幹XX」、「你連屁都不如嘛，你什麼洨」等語，被一狀告上法院。

刑事部分，台北地院依公然侮辱罪判陳之漢拘役58日，得易科罰金，緩刑2年，判決確定後向公庫支付10萬元，陳之漢、檢方均未上訴，全案去年10月6日定讞，而陳需按月向地檢署報到；由於陳戶籍地在新北市林口區，台北地檢署囑託新北地檢署代為執行。

陳之漢今年2月3日向檢察官具狀聲請撤銷緩刑，因他槍擊案受重傷仍在治療、復健，須以輪椅代步，每月報到對他來說負擔過重，又擔心遭二次襲擊，基於安全考量盼撤銷緩刑，檢方同意。

民事部分，吳宗憲認為陳刑事判決後仍在直播中持續嘲諷，未見悔意，且仍稱是他先罵人，但他僅是對網紅的意見表達，並無損人之意，反倒是陳之漢絲毫未意識到自己的影響力，侵害他的名譽，提告求償200萬元，並要求公開道歉。

陳之漢委任律師開庭時曾抗辯，陳無故意侵害吳宗憲名譽，吳是藝人應該要有接受公評的包容態度；「吃洨」等不雅字眼是口頭禪，也是陳之漢能有一點知名度的原因，並非針對吳；至於公開道歉部分，此案經媒體報導，已經有更正效果，建請法官審酌。

北院民事庭審酌有爭議的10段話，包括陳之漢說「你開一個他媽的直播吃火龍果啊，你吃洨（閩南語，泛指精液）也沒有人要看你知道嗎，你跟人家講前輩。」、「本土天王，幹你娘，你哪裡人？」、「你說我們是個屁，不好意思捏，那你是什麼？你連屁都不如嘛，你什麼洨，我有說錯話嗎？」等7段，被認定故意侵害吳宗憲的名譽權，精神慰撫金80萬為宜。此外，北院認為要陳公開道歉不致過度限制他不表意自由，應在YouTube「館長成吉思汗」頻道、臉書「飆捍」粉絲專頁連3天刊登道歉啟事。

陳之漢單方面上訴。高等法院今開庭時，律師主張「被遺忘權」，指雖然法院判陳是在粉絲專頁和YouTube頻道道歉3天，但可能遭人截圖而永遠傳述下去，希望法官納為考量。

法官詢問為何陳之漢要說出這些話？律師表示因吳宗憲發表「網紅是屁」言論，還說大罵三字經就夠了，但這是陳的風格，陳覺得是在影射他。

法官再詢問今年7月30日時陳之漢是否說過「我沒有要跟吳宗憲道歉？」，律師表示這部分要再詢問陳的說法，1星期內具狀。