食物中毒案總經理緩起訴 礁溪老爺尊重

礁溪老爺酒店自助餐廳去年發生食物中毒案，檢方日前偵結，沈姓總經理緩起訴1年，須向公庫支付新台幣2萬元。礁溪老爺酒店今天說，尊重司法。

礁溪老爺酒店自助餐廳去年發生食物中毒案，至少164人通報不適，檢體檢出諾羅病毒，縣府將全案函送偵辦；檢方日前偵結，沈姓總經理緩起訴1年，須向公庫支付2萬元。

根據台灣宜蘭地方檢察署緩起訴處分書，酒店沈姓總經理是現場實際負責人，本應注意販賣的食品不得染有病原性生物，或造成經流行病學調查認定屬造成食物中毒原因，並無不能注意情事，竟疏未注意公司廚工於去年8月1日到2日前陸續感染諾羅病毒。

對此，礁溪老爺酒店發出3點聲明表示，此事件已於2020年宜蘭縣衛生局檢驗報告中顯示「礁溪老爺的環境檢體、食品與飲用水檢驗結果皆符合標準呈現陰性，但檢驗人員檢體呈現諾羅病毒為陽性」，員工皆為無症狀，飯店為慎重起見仍請員工即刻返家休息並暫時調離供膳場域，同步針對營業空間進行大規模清潔消毒。

礁溪老爺酒店說，基於以客為尊的服務核心價值，事件發生後第一時間承擔負責並對受影響的消費者進行最大幅度彌補與退費等措施，後續更積極配合地檢署調查並持續慰問消費者表達關心。

礁溪老爺酒店強調，提供消費者安全渡假空間是礁溪老爺首要任務，飯店自主成立食安小組，由食品技師以最高規格每週檢驗原物料、每月委外檢測食材持續至今，滴水不漏確保消費者住宿與用餐安全，對於地檢署緩起訴結果予以尊重並配合後續判決，謝謝各界關心。