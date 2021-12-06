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加暴者輸到底 離婚、監護權都難贏

台灣醒報 / 記者鄧玉瑩╱台北報導

加暴人惱羞成怒的報復行動，將違反保護令最重判3年，還要面對損害賠償；若是夫妻關係，不但會判准離婚，加暴方依法還須支付對方日後贍養費，刑民事上都會一路敗。台中地院家暴中心人員表示，很多加暴者事後以為可以和解了事，但要知道，違反民事保護令是「非告訴乃論罪」，無法撤告，一旦起訴判刑，將依法執行。

家暴訴訟一連串

有承辦家暴案的法官私下表示，通常申請民事保護令的家庭，因彼此感情破裂，接續的官司訴訟不斷，例如違反民事保護令、傷害、離婚、監護權、夫妻財產分割等訴訟。這些案件的勝訴關鍵通常在第一件，也就是違反民事保護令，若查核有驗傷單、警方報案三聯單等，法官判加暴方有罪後，後面的官司訴訟，通常並敗如山倒。

曾有一名南投女子因言語激怒丈夫、遭重毆後，向法院申請保護令獲准，雖房屋在丈夫名下，但法官以夫妻共有為由，仍要求丈夫搬離，與妻子保持100公尺距離。被家暴妻以不堪長期毆打虐待為由，訴請離婚，還可請求孩子監護權、離婚後財產均分及每月贍養費等訴訟。

加暴方難贏

法院審理後，以長期毆打、雙方已無法繼續維持婚姻生活，判准兩人離婚，並認為丈夫有家暴頃向，將孩子監護權判給妻子。在財產方面，除將財產一分為二，也認為離婚後妻子生活會陷入困難，依法判丈夫應給予贍養費每月1萬餘元。

台中地院庭長林源森指出，一般傷害案件經和解，是可以撤告，不會有案底，但是「違反民事保護令」本身是一個特別的法，一旦觸法，即使被害人原諒都不能和解，須依法判刑。

而一旦有了違反民事保護令的刑事責任，就會被法官認定是婚姻破裂究責的一方，受害方(通常是女方)會以家暴保護令為由，在相關訴訟案件上爭取權益。因此加暴方會因此付出不小的代價，家暴之前宜三思。

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家暴 離婚 監護權

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