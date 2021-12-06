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礁溪老爺客人集體食物中毒 公司及總經理緩起訴罰10萬、2萬

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導

宜蘭礁溪老爺大酒店自助餐廳於去年8月發生客人集體食物中毒，經查是餐廳員工感染諾羅病毒所致，縣政府將全案依違反食品安全衛生管理法送辦，宜蘭地檢署偵結裁定緩起訴，總經理沈方正及公司必須分別支付2萬元及10萬元緩起訴處分金。

對此，礁溪老爺大酒店指出，事件發生後曾針對酒店內包括水質、食材進行抽檢都呈現陰性，沒有驗出諾羅病毒，此事造成旅客身體不適予以致歉，尊重緩起訴處分的結果。

礁溪老爺大酒店雲天自助餐廳於去年8月2日至5日間共164名遊客到餐廳用餐後，發生噁心、嘔吐及發燒等情況，其中92人就醫。這起集體食物中毒案引起關切，自助餐被勒令停業。

衛生局採集廚工、外場及食物中毒客人的糞便檢體，送到疾病管制署檢驗檢出「諾羅病毒」反應，依違反食品衛生安全管理法函送地檢署偵辦。

檢方緩起訴書指出，該公司的廚工於去年8月1日至2日前已陸續感染諾羅病毒，感染廚工持續工作到2日至5日，以致造成食物中毒；沈方正是礁溪老爺酒店總經理、現場實際負責人，應注意販賣食品不得染有病原性生物，或經流行病學調查認定造成食物中毒之食品，並無不能注意之情事，竟疏於注意。

沈方正於偵查期間坦承不諱，並有縣政府衛生局食品現場稽查紀錄及檢驗報告單，檢察官考量沈方正無前科，犯後坦承犯行，且已經與食物中毒被害人達成和解，有悔悟之意，裁定緩起訴處分，公司與沈方正必須在緩起訴處分確定日起8個月內，分別支付10萬元及2萬元處分金。

宜蘭縣衛生局調查老爺大酒店客人食物中毒案，係因廚工感染諾羅病毒所致，宜蘭地檢署依違反食品衛生安全管理法裁定緩起訴，公司及總經理必須支付10萬及2萬元緩起訴處分金。圖／衛生局提供
宜蘭縣衛生局調查老爺大酒店客人食物中毒案，係因廚工感染諾羅病毒所致，宜蘭地檢署依違反食品衛生安全管理法裁定緩起訴，公司及總經理必須支付10萬及2萬元緩起訴處分金。圖／衛生局提供
宜蘭縣衛生局調查老爺大酒店客人食物中毒案，係因廚工感染諾羅病毒所致，宜蘭地檢署依違反食品衛生安全管理法裁定緩起訴，公司及總經理必須支付10萬及2萬元緩起訴處分金。圖／衛生局提供
宜蘭縣衛生局調查老爺大酒店客人食物中毒案，係因廚工感染諾羅病毒所致，宜蘭地檢署依違反食品衛生安全管理法裁定緩起訴，公司及總經理必須支付10萬及2萬元緩起訴處分金。圖／衛生局提供

食物中毒 衛生局 酒店

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