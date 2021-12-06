礁溪老爺客人集體食物中毒 公司及總經理緩起訴罰10萬、2萬

宜蘭礁溪老爺大酒店自助餐廳於去年8月發生客人集體食物中毒，經查是餐廳員工感染諾羅病毒所致，縣政府將全案依違反食品安全衛生管理法送辦，宜蘭地檢署偵結裁定緩起訴，總經理沈方正及公司必須分別支付2萬元及10萬元緩起訴處分金。

對此，礁溪老爺大酒店指出，事件發生後曾針對酒店內包括水質、食材進行抽檢都呈現陰性，沒有驗出諾羅病毒，此事造成旅客身體不適予以致歉，尊重緩起訴處分的結果。

礁溪老爺大酒店雲天自助餐廳於去年8月2日至5日間共164名遊客到餐廳用餐後，發生噁心、嘔吐及發燒等情況，其中92人就醫。這起集體食物中毒案引起關切，自助餐被勒令停業。

縣衛生局採集廚工、外場及食物中毒客人的糞便檢體，送到疾病管制署檢驗檢出「諾羅病毒」反應，依違反食品衛生安全管理法函送地檢署偵辦。

檢方緩起訴書指出，該公司的廚工於去年8月1日至2日前已陸續感染諾羅病毒，感染廚工持續工作到2日至5日，以致造成食物中毒；沈方正是礁溪老爺酒店總經理、現場實際負責人，應注意販賣食品不得染有病原性生物，或經流行病學調查認定造成食物中毒之食品，並無不能注意之情事，竟疏於注意。