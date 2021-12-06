影／陳雪生告范雲 法庭上舉范與林秉樞合照「你們在幹什麼」

立法院去年7月審查監察院人事案爆衝突，民進黨立委范雲認為下背部被國民黨立委陳雪生以肚子頂撞，批陳「曾性騷擾下屬」等，陳自訴范誹謗。台北地方法院今天開庭，范不認罪，「希望他尊重別人身體的界限」，陳認為，范挾媒體優勢霸凌他，請法官「對她從重量刑」。

范雲最近因「高嘉瑜家暴案」中網路流傳她與疑犯林秉樞的合照而惹議，范雲稍早為此解釋「有透過其他立委認識這位林先生」等，今天不願再進一步說明。

不過，法庭內，陳雪生對「范雲、林秉樞」的合照感覺狐疑，自備合照的彩色A4列印紙，趁法官審案的空隙，忽而舉起列印紙質問范雲並且吐怨稱「你們這是在幹什麼啊？」，范雲沒有回應。

范雲說，2020年7月14日會對媒體說陳雪生是「恐龍時代的噁男」、「在馬祖縣長任內性騷擾下屬」等，是憑媒體報導、同黨女立委陳瑩的臉書、其他委員說法等3個印象來源，後來，陳雪生的回應卻是指她「在臉上貼金」，她先根據網友的評論再行闡述，目的是希望陳雪生能尊重別人的身體界限。

范雲說，會以「電車痴漢」來形容整件事，是認為電車雖然很擠，但不必然人與人會擠在一堆，如果陳雪生不小心碰到她，只要說沒這個意思即可，而不是加碼用言語對她二度傷害。

陳雪生說，范雲挾著媒體、網路的優勢攻擊、霸凌他，他可以對天發誓當縣長時沒有性騷擾下屬，法官可以把全馬祖的婦女找來問；陳說，當天范雲霸占主席台，他接到黨部指令要占據中間的位置，沒有性騷擾范雲。

陳雪生還爆題外話說，高嘉瑜被打之後，26個婦團沒有人替高發聲，連他都想送花安慰高嘉瑜，范雲聲稱引述陳瑩的經驗說他是「噁男」等，事實上，他不認識陳瑩，只是有一次不小心用手打到陳瑩而已。